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El concierto de Bruno Mars y un segundo viernes 13, en los memes de la semana

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Pedro Fernández se ha tomado con humor uno de los memes más persistentes de internet: su parecido que con el cantante Bruno Mars. Luego de que el estadounidense estrenara “Risk it all”, su segundo sencillo, Pedrito apareció en redes para, a manera de broma, hacer una aclaración a los fans: “Solo para aclarar que ‘The Romantic’ no es mío, gracias por sus felicitaciones pero no soy yo”, escribió.

Pero las declaraciones de Fernández alimentaron aún más las comparaciones. En cuestión de minutos, los usuarios convirtieron la publicación en un festival de bromas y cariño hacia el mexicano; incluso, hablaron de un “Pedroverso”, ese universo alterno en el que, tal vez, un día los dos artistas terminen encontrándose.

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La foto, la foto con elenco de “Smallville” a 5 mil pesos. ¡Llévelo, llévelooo!

Aunque La Mole 2026 (la convención de cultura pop más grande de México) contó con grandes invitados, una de las sorpresas fue la llegada de Tom Welling, Michael Rosenbaum y Kristin Kreuk, protagonistas de la serie “Smallville”.

Al término de su participación se anunció que los actores unirían fuerzas para aparecer, junto al público, en una foto, que por supuesto no era gratis, pues tenía un costo de 5 mil pesos. Los fans tuvieron que correr a los cajeros automáticos más cercanos, porque el pago debía hacerse en efectivo, auqnue eso significó quedarse sin sus ahorros.

Parte del elenco de "Smallville". Foto: Santiago Reyes/EL UNIVERSAL.
Parte del elenco de "Smallville". Foto: Santiago Reyes/EL UNIVERSAL.

Hijo de Héctor Bonilla promete Frutsi, torta y tarjeta con crédito a fans de “La oficina”

El actor Fernando Bonilla se metió en terreno peligroso; y es que, con el humor que lo caracteriza hizo referencia a una vieja práctica de la política utilizada durante épocas electorales: la de la torta y el refresco de sabor.

Bonilla publicó un mensaje en redes socialea para todos aquellos que celebran el estreno de su serie “La oficina”: “Los esperamos afuera del metro para darles su torta, su Frutsi, un bote de pintura y una tarjeta con 140 pesos”. La referencia no pasó desapercibida; mientras algunos lo criticaron, otros decidieron seguirle el juego y convirtieron el posteo en un hilo lleno de humor: desde quien pidió que lo incluyeran “en la nómina”, hasta quienes se conformaban con la invitación a una carnita asada en la azotea de Jabones Olimpo.

Foto: Cortesía Prime Video
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