Angelique Boyer ya fue villana de telenovela, protagonista de melodramas y ahora también actriz de cine. Pero como parte de la promoción de “Socias por accidente”, la película que comparte con Bárbara de Regil, decidió probar otro oficio: cajera de dulcería.

La actriz apareció con uniforme de cadena de cines atendiendo a clientes y despachando palomitas como si fuera parte del turno. Todo era parte de la campaña promocional, claro, pero el experimento dejó una conclusión curiosa: si la actuación se complica, la intérprete de "Doménica Montero"ya tiene experiencia en vender combos.

Lo malo, cada vez más empresas quitan el trabajo de esos trabajadores y se enfocan en lo digital, no dudamos que sea más factible que una máquina te sirva las palomitas que la propia “Teresa”.

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“Berlín” se enamoró de México por los moles y escamoles poblanos

Pedro Alonso, el actor español que dio vida a Berlín en “La casa de papel”, quiere volver pronto a México, pero no precisamente por turismo cultural. Lo que realmente lo dejó marcado fueron los moles y los escamoles que probó en Puebla durante el rodaje de la serie “El juicio”.

El director Roberto Sneider fue quien lo llevó a descubrir esa parte de la gastronomía local, y el actor asegura que todo le cayó perfecto. Ni una molestia estomacal, ni un gesto de duda: solo entusiasmo culinario.

La serie debía estrenarse el año pasado, pero Prime Video decidió guardarla para 2026. Mientras llega la fecha, dicen que Alonso ya anda pensando más en el menú de su próxima visita que en la alfombra roja.

El español Pedro Alonso. Foto: Instagram

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Cuando no hay barra libre en una alfombra roja… los creadores de contenidos se desaparecen

En la alfombra roja de la nueva serie “La Oficina” se prepararon carteles con los nombres de varios medios que supuestamente llegarían a entrevistar al elenco. Pero algo curioso ocurrió: muchos espacios quedaron vacíos.

Según contó alguien del equipo de Relaciones Públicas, varios portales digitales cancelaron a última hora cuando supieron que tendrían que trabajar... Es decir, entrevistar, grabar y hacer contenido sin quedarse en las bromas virales.

“De a gorra ni quien le corra”, resumió la fuente entre risas. Sería mejor que la invitación incluyera una fiesta y nada más.

Fernando Bonilla será protagoniza en “La Oficina”. Foto: Instagram oficial.

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