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Aunque y Bárbara de Regil nunca habían trabajado juntas en ninguna producción, el destino las unió inesperadamente en “Socias por accidente”, película que ambas protagonizan y que terminó por unirlas más allá de la pantalla. En entrevistas con EL UNIVERSAL contaron detalles sobre su amistad más allá de la pantalla

“Terminando la peli y yo dije: a mi bolsa de vida va Angie (Angelique) y nos lo dijimos, si lo hablamos, dijimos, ya toda la vida juntas, por favor”, confiesa Bárbara entre risas a EL UNIVERSAL.

Al concluir este proyecto cinematográfico, cada una se llevó aprendizajes distintos. Por ejemplo, Bárbara explicó que trabajar con Boyer le enseñó la importancia de escuchar a los demás dentro del set.

“Le aprendí, así es como se hace, el equipo que se tiene que hacer el respeto que tiene por todo mundo, por la gente, por ella misma, a su trabajo, como cuida todo, es impecable, como escuchar a su compañera.”, confesó De Regil.

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Por su parte, Boyer aseguró que de su compañera aprendió a compartir su intensidad durante las grabaciones, algo que se refleja en la química que ambas muestran en pantalla y que provoca risas entre el público.

“Hace que todos nos pongamos a su nivel en energía, es muy generosa en compartir, como bien dice ella, el trabajar para el otro, entender perfectamente cuál es el chiste y en qué momento cae”, dice Angelique con ternura.

Para Boyer, “Socias por accidente” también representa su primer salto de la televisión a la gran pantalla. Sin embargo, más que el reto de actuar en cine, lo que le genera nervios son las reacciones del público.

“Entonces, esto es lo más difícil que hemos estado viviendo desde que empezó la película, porque te puedo decir que todo se puede dando de manera fluida, lo disfrutamos de principio a fin, no queríamos que se acabara.”, describe Boyer.

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La historia sigue a Alexa (Angelique Boyer), una sofisticada relacionista pública, y Regina (Bárbara de Regil), una entrenadora intensa y directa, quienes descubren que el mismo hombre al que creían perfecto no solo las engañó, sino que también les robó y las dejó embarazadas.

De rivales pasan a formar una inesperada alianza para atraparlo. En el camino, ambas descubren que su verdadera complicidad no está en el amor por él, sino en la amistad que nace entre ellas. La pregunta es si lograrán atraparlo. La película "Socias por accidente", ya se puede ver en todos los cines de México.

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