Angelique Boyer y Sebastián Rulli no acudieron solos a la alfombra roja de la película “¿Quieres ser mi novia?”, los acompañó Santiago y su pareja, la actriz Paula Cacho.

Durante el encuentro con la prensa en la alfombra de la cinta, la joven pareja habló del respaldo que ha recibido por parte de sus familias en lo profesional. Paula Cacho destacó la cercanía que ha desarrollado con Angelique Boyer, a quien considera una figura importante dentro de su crecimiento actoral.

“La verdad es que Angie es una grande y me ha dado consejos. Yo la admiro mucho y aprendo viéndola trabajar, cómo actúa. Es una gran compañera y actriz”, expresó la joven actriz.

A sus 16 años, Santiago Rulli ya supera en altura a su padre y a su madre, la conductora Cecilia Galliano; el joven, quien está enfocado en el basquetbol, señaló que su padre ha sido una influencia clave en su disciplina diaria y en sus hábitos de vida.

“Es un actor único que ha trabajado toda su vida muy duro y he aprendido eso de él: despertarme todos los días temprano para ir a entrenar y hacerlo con mucha disciplina”, señaló.

Lee también: Angelique Boyer recibe crítica de su novio Sebastián Rulli por su actuación en "Doménica Montero"

Al ser cuestionada sobre la relación de Santiago y Paula, Angelique Boyer se limitó a expresar el cariño que siente por el joven y la cercanía que mantiene con ambos.

“Ay, sí, los amo”, comentó.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer ya están organizando qué harán el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, compartieron que ya se están organizando para celebrar de manera tranquila, lejos del tráfico de la Ciudad de México.

“Sí, porque organizamos solamente para una cena. Justo ese día es caótico. Seguramente estaremos en casa. Algo más tranquilo”, comentó Rulli.

Lee también: Sebastián Rulli hace romántica y profunda confesión a Angelique Boyer tras 11 años juntos

rad