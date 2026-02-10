Más Información

El MAM exhibirá 68 obras de la Colección Gelman Santander

El MAM exhibirá 68 obras de la Colección Gelman Santander

Isaac Hernández será el “Otelo mexicano”

Isaac Hernández será el “Otelo mexicano”

Despertares 2026 apuesta por lo esencial del arte

Despertares 2026 apuesta por lo esencial del arte

Anuncia SC exposición de la Colección Gelman en el MAM, previo a su traslado a España

Anuncia SC exposición de la Colección Gelman en el MAM, previo a su traslado a España

Una historia de amor tras el Holocausto

Una historia de amor tras el Holocausto

Nuevas áreas de LACMA, con obra de artista mexicana

Nuevas áreas de LACMA, con obra de artista mexicana

y no acudieron solos a la alfombra roja de la película “¿Quieres ser mi novia?”, los acompañó Santiago y su pareja, la actriz Paula Cacho.

Durante el encuentro con la prensa en la alfombra de la cinta, la joven pareja habló del respaldo que ha recibido por parte de sus familias en lo profesional. Paula Cacho destacó la cercanía que ha desarrollado con Angelique Boyer, a quien considera una figura importante dentro de su crecimiento actoral.

“La verdad es que Angie es una grande y me ha dado consejos. Yo la admiro mucho y aprendo viéndola trabajar, cómo actúa. Es una gran compañera y actriz”, expresó la joven actriz.

A sus 16 años, Santiago Rulli ya supera en altura a su padre y a su madre, la conductora Cecilia Galliano; el joven, quien está , señaló que su padre ha sido una influencia clave en su disciplina diaria y en sus hábitos de vida.

“Es un actor único que ha trabajado toda su vida muy duro y he aprendido eso de él: despertarme todos los días temprano para ir a entrenar y hacerlo con mucha disciplina”, señaló.

Lee también:

Al ser cuestionada sobre la relación de Santiago y Paula, Angelique Boyer se limitó a expresar el cariño que siente por el joven y la cercanía que mantiene con ambos.

“Ay, sí, los amo”, comentó.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer ya están organizando qué harán el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, compartieron que ya se están organizando para celebrar de manera tranquila, lejos del tráfico de la Ciudad de México.

“Sí, porque organizamos solamente para una cena. Justo ese día es caótico. Seguramente estaremos en casa. Algo más tranquilo”, comentó Rulli.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica. Foto: Tomada de Instagram @andreaafloressc / AFP

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa Nos han calumniado hasta el cansancio. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL.

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa: "Nos han calumniado hasta el cansancio"

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos. Foto: (AP Photo/Carl Court, Pool)

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos

Justin Bieber y Hailey Bieber. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Hailey Bieber se luce en lencería en medio de la nieve y sorprende con fotografías

[Publicidad]