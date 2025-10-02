Más Información

Muere Jane Goodall, la mejor amiga de los chimpancés

Muere Jane Goodall, la mejor amiga de los chimpancés

De la casa al museo: Taller Nacional celebra una década

De la casa al museo: Taller Nacional celebra una década

Exhortan a destinar 1% del presupuesto a la Cultura

Exhortan a destinar 1% del presupuesto a la Cultura

Claude Stresser-Péan, puente cultural entre Francia y México

Claude Stresser-Péan, puente cultural entre Francia y México

Canibalismo de mexicas y mayas, entre el rito y el mito

Canibalismo de mexicas y mayas, entre el rito y el mito

A la IA ya la usa el arte, el reto es seguir su evolución

A la IA ya la usa el arte, el reto es seguir su evolución

Son ya 21 años desde que Sebastián Rulli se afincó en México; en este tiempo ha construido un nombre como figura masculina protagónica en melodramas trascendentes de nuestro país.

Y aunque podría pensarse que haber protagonizado más de 15 producciones, entre telenovelas y series, le daría certidumbre en el terreno laboral, el argentino admite que la vida del actor se mueve siempre en la incertidumbre, con la duda constante de si el proyecto en el que participa será el último.

“La oportunidad que da esta carrera es que te deja la vara alta y dices: ‘¿y luego qué?’ Pues depende de uno, no te puedes conformar”, comenta Sebastián, quien protagoniza Mi rival al lado de Ela Velden, telenovela que produce Carmen Armendáriz y que entrará al aire en el primer trimestre de 2026.

Durante más de dos décadas, los personajes que ha interpretado han sido estelares, algo que agradece pero que no lo ha llevado a confiarse. Por el contrario, esa misma situación lo obliga a prepararse a nivel interpretativo, con el fin de mantenerse vigente en la industria, principalmente en teatro y televisión.

“Tienes que seguir exigiéndote, preparándote, dando lo mejor de ti en cada proyecto, porque no sabes si va a ser el último”, explica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Fans se burlan de Nodal por usar banquito para verse más alto que Lucero “Vengo a ver al forajido entaconado”. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Tomada Instagram @luceromexico

Fans se burlan de Nodal por usar banquito para verse más alto que Lucero: “Vengo a ver al forajido entaconado”

Kim Kardashian revela que alguien cercano a ella planeó atentar contra su vida: “Estoy muerta de miedo”. Foto: AFP

Kim Kardashian revela que alguien cercano a ella planeó atentar contra su vida: “Estoy muerta de miedo”

Micky Hair vacacionaba con nieta de cofundador del Cártel de Sinaloa y ex de Peso Pluma. Foto: Instagram

Micky Hair vacacionaba con supuesta nieta de cofundador del Cártel de Sinaloa y ex de Peso Pluma

Nicole Kidman enfrentaría pago de 17 millones a Keith Urban tras separación por cláusula prenupcial. Foto: EFE

Nicole Kidman enfrentaría pago de... ¡17 millones a Keith Urban tras separación por cláusula prenupcial!

Eiza González deslumbra en París con look de lentejuelas tras rumores de compromiso con Grigor Dimitrov. Foto: AP

Eiza González deslumbra en París con look de lentejuelas tras rumores de compromiso con Grigor Dimitrov