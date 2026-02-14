Angelique Boyer y Sebastián Rulli, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, y Gloria y Emilio Estefan, no solo celebran el amor este 14 de febrero, también celebran los años de relación y cómo a través del tiempo su lazo se ha fortalecido.

Angelique dedicó un amoroso mensaje en redes a Sebastián, con quien lleva 11 años juntos, la pareja, una de las favoritas de las telenovelas mexicanas, han actuado juntos en historias como "Teresa", "Lo que la vida me robó" y "Diana Salazar"; no vivir juntos, no pensar en boda ni en hijos, es parte de la receta que hoy los mantiene felices y plenos como pareja.

Junto a varias fotografías, la actriz dedicó el siguiente mensaje de amor a su pareja, a quien no califica como perfecto, sino algo aún mejor que eso:

"Él es… mi plan favorito sin plan. Mi paz cuando todo hace ruido. Es brújula cuando me pierdo, es casa cuando viajo, es fuego cuando me enfrío y carcajada cuando la vida se pone dramática. Parece pero no es perfecto….. Es mejor: es real. Y yo… yo lo elijo entre risas, locura y complicidad el es mi manera favorita de celebrar la vida. Amo al hombre que es… mi mejor historia. Te amooooooooo @sebastianrulli".

Rulli respondió el mensaje de una forma no menos romántica:

"¡¡Que hermosoooooo post!! Tu eres mi Valentine para el resto de mi vida!! Te amooooo".

Angelique Boyer y Sebastián Rulli, más de una década de amor y complicidad.

Con un video que reúne varios de sus mejores momentos como pareja, es como Eugenio Derbez celebró el amor con su esposa Alessandra Rosaldo, con quien tiene una hija llamada Aitana.

El actor y la cantante llevan casi 20 años juntos, iniciaron su romance en 2006 y consolidaron su relación con una mediática boda ocurrida el 7 de julio de 2012.

"Contigo, no importa el día. Siempre es Valentine’s Day", escribió Eugenio para acompañar el video en el que entre otros momentos, aparece cuando le dio el anillo a Alessandra, quien terminó su relación con él porque ésta no avanzaba de nivel.

Gloria y Emilio Estefan llevan más de 47 años juntos, están casados desde el 2 de septiembre de 1978; se conocieron en 1975 y unieron fuerzas musicales en Miami Sound Machine, consolidándose como una de las parejas más duraderas del entretenimiento, tienen dos hijos y una exitosa carrera compartida.

Gloria y Emilio Estefan celebran con esta foto 50 años de su primer San Valentín.

En Instagram, Gloria compartió una foto del primer San Valentín que pasaron juntos, y escribió:

"50 años después de nuestro primer Día de San Valentín y sigues siendo, y siempre serás, mi amor eterno…¡Feliz Día de San Valentín, Nene! ¡Te amo más!".

