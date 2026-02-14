El amor en la vida real no es como en las películas o las telenovelas, donde todo termina con un “fueron felices para siempre”, y eso Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides lo saben perfectamente.

No sólo porque han protagonizado esas historias frente a las cámaras, sino porque, lejos de la ficción, han atravesado los altibajos de una relación que los ha transformado.

Han crecido juntos, se han separado, se han reencontrado siendo exes. Y hoy, por tercera vez, apuestan el uno por el otro desde un lugar más consciente.

Comenzaron su relación en 2018. Rompieron dos veces. Esta es su tercera etapa. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Lee también ¿Qué ver?: “Sintonía de amor”, cuando una pareja está destinada a encontrarse

Discretos con su relación y poco dados a hablar de su vida privada, acceden a compartir con EL UNIVERSAL una parte de ese proceso que han construido con los años.

“Esto es un camino de autoconocimiento y aprendizaje, de ir creciendo a veces juntos, a veces no tanto. A los dos nos gusta estar mejor, estudiar cómo funcionamos, entonces es grato ver cómo crecemos juntos”, dice Osvaldo.

Reconoce que, como toda pareja, hay desacuerdos. Pero lo entiende como parte de un proceso.

Su historia comenzó en 2018. Desde entonces han terminado en dos ocasiones, y en esta nueva etapa Esmeralda se permite imaginar un horizonte más largo, porque ella quiere envejecer a su lado.

Se conocieron durante el rodaje de la serie de drama La bella y las bestias, en 2018. Fotos: Lemon Films e Instagram

Lee también Exesposa de James Van Der Beek lo despide con emotivo mensaje: "Atesoraré las últimas palabras de amor que intercambiamos"

“A mí me ha encantado vernos crecer, madurar y cambiar, por eso yo sí nos veo así, pero también sé que el amor se construye todos los días. El anhelo de ‘para toda la vida’ es un trabajo diario”, dice.

A simple vista, parecen opuestos. Esmeralda se describe como estructurada, alguien a quien le cuesta salirse del guion. Osvaldo, en cambio, es espontáneo, irreverente y desafía los límites. Justo en esa diferencia está su punto de encuentro.

Él la interrumpe educadamente para decirle que admira su pasión, su curiosidad, su capacidad de entregarse a lo que ama. Ella sonríe.

Cuando se les pregunta qué fue lo que los unió, se miran. Osvaldo responde, provocando la risa nerviosa de Esmeralda: “El sexo”.

Retomaron por primera vez su relación en 2021. Él la llevó al rodaje de The good doctor. Fotos: Lemon Films e Instagram

Lee también ¿Cómo cuidar tu bolsillo este 14 de febrero?; los mejores consejos según Profeco para no gastar de más

Ella responde apenada: “Ven, es un irreverente y atrevido”.

Entonces, Osvaldo matiza: lo suyo fue química pura, más allá de lo físico, una conexión que, con el tiempo, ha demostrado ser muy fuerte.

Ambos ven su amor en lo cotidiano: tardes de libros, paseos con mascotas, días en casa y convivencia con los hijos de Osvaldo.

“Somos muy celosos de nuestro espacio, disfrutamos mucho estar en casa”, enfatiza Esmeralda.

“Es muy bonito cuando descubres que te puedes reenamorar de la misma persona, pero a un nivel más profundo, más mágico, más bonito y más real, donde ya no existe toda esa fantasía de los primeros meses, sino una conexión más profunda”, añade.

El escenario será también un espacio para compartir lo que el amor les ha enseñado, cuando estrenen Siete veces adiós el 7 de marzo en el Teatro Ramiro Jiménez. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Lee también Experiencias culinarias románticas para celebrar el 14 de febrero en CDMX

Amor a escena

El amor que comparten encontrará un eco en el escenario. A partir del 7 de marzo debutarán en el musical Siete veces adiós, en el Teatro Ramiro Jiménez, donde darán vida a una pareja que enfrenta una crisis tras varios años juntos.

En la puesta, Ella pide distancia. Él intenta recuperarla reviviendo los momentos que construyeron.

“Para mí es un privilegio actuar con Osvaldo, no sólo porque es mi pareja, sino porque lo admiro como actor”, dice ella. Él coincide. “Qué mejor que poner todo nuestro camino andado y lo aprendido juntos al servicio de la obra”, promete.