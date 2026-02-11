El 14 de febrero en CDMX se vive entre mesas bien puestas, copas que tintinean y experiencias diseñadas para compartirse sin prisa. Este año, distintos restaurantes y hoteles de la ciudad apuestan por propuestas que van desde menús degustación y cenas maridaje, hasta talleres de mixología, experiencias dulces y activaciones especiales pensadas para celebrar el amor —en pareja, con amigos o en familia.

Si estás buscando planes gastronómicos para San Valentín en Ciudad de México, en Menú reunimos una selección de experiencias culinarias románticas que combinan alta cocina, vino, chocolate y coctelería. Opciones para todos los estilos de celebración, con el sabor como protagonista y la ciudad como escenario.

Marta

Este San Valentín en CDMX, el restaurante Marta presenta un menú degustación de seis tiempos inspirado en la estructura de un perfume, donde cada platillo funciona como una nota que evoluciona en la mesa. El recorrido incluye aceituna rellena de bonito, mini tatin de higo, langosta con granada china y rack de cordero con puré de apionabo.

El cierre suma un bizcocho de pistache con gel de limón y un malvavisco de vainilla con laurel tatemado. Este menú especial para el 14 de febrero tiene un precio de $2,150 pesos por persona, sin bebidas, con opción de maridaje adicional.

Dirección: C. Río Lerma 297, Cuauhtémoc, CDMX

Leer también: Cuándo y dónde será el primer Festival del Pulque del año en CDMX

Marcello

En el marco del Día del Amor y la Amistad, el restaurante Marcello prepara una activación especial este 14 de febrero para sorprender a sus comensales. Bajo el concepto “un detalle para el corazón”, instalará un Flower Bar donde los asistentes podrán elegir un par de flores de distintas variedades y regalarlas a su persona especial durante la velada.

La experiencia incluirá un espejo como photo opportunity y un mensaje que invita a participar: “Toma sus favoritas y llévale un detalle a tu persona especial. Haz que su corazón sonría”. Con esta dinámica en punto de venta, Marcello busca convertir cada visita en un momento significativo, ideal para celebrar en pareja, con amigos o en familia.

Dirección: Av. Álvaro Obregón 110, La Roma, Cuauhtémoc, CDMX

Que Bo!

Este 14 de febrero, Que Bo!, la chocolatería del chef José Ramón Castillo, presenta su Colección Especial de San Valentín, una edición limitada que celebra el amor a través del chocolate. La propuesta reúne pralinés, bombones, miel y un entremet sofisticado, concebidos como un recorrido por emociones como la dulzura, la frescura y el placer compartido. Destacan el Kit de Pralinés —con avellana, almendra, cacahuate japonés y miel de rosas—, el bombón de daiquiri de fresa y el entremet de maracuyá y mango.

El Kit Especial de 14 de Febrero integra mangos enchilados cubiertos con chocolate al 50% cacao, grajeas Íntimos y una selección de 12 bombones rellenos con ganache. Con esta colección de San Valentín en CDMX, disponible por tiempo limitado en Polanco y Coyoacán, Que Bo! reafirma el chocolate como una experiencia emocional para regalar y compartir.

Dirección: Calle Julio Verne 104B, Polanco III Secc, Miguel Hidalgo, CDMX

Sofitel

Este San Valentín en CDMX, Sofitel Mexico City Reforma presenta “L’Amour, Where the City Lives”, una colección de experiencias que combinan art de vivre francés, alta gastronomía, bienestar y vistas privilegiadas a Paseo de la Reforma. Durante febrero, el hotel invita a celebrar en pareja o entre cómplices con propuestas que transforman cada momento en un recuerdo diseñado con elegancia y sofisticación.

Entre las experiencias destacan:

L’Art d’Aimer – Estancia à deux: experiencia en suite con 15% de descuento, upgrade, late check-out, botella de champagne, pétalos, arreglo de rosas, Discovery Set de Kilian Paris y beneficio en Sofitel SPA with L’Occitane.

Le Goût de l’Amour – A Champagne Valentine en Bajel: menú de cuatro tiempos creado por el chef Alonso Vidal, maridado con cuvées de Maison Louis Roederer (13 y 14 de febrero).

L’Amour au-dessus de la Ville – Cityzen Rooftop Bar: cena el 14 de febrero en el piso 38 con DJ set en vivo y coctelería de autor.

L’Amour au Réveil – Late Breakfast: 14 y 15 de febrero con buffet de haute croissanterie y vistas abiertas a la ciudad.

Petits Plaisirs à Deux – Sofitel Café: colección especial de pâtisserie y viennoiserie durante todo el mes.

Le Rituel du Vin – Sofitel SPA with L’Occitane: masaje con aceite de vino, mascarilla antioxidante, copa de champagne y acceso a áreas húmedas y alberca.

Una celebración pensada para elegir el amor y compartirlo de mil maneras, en el corazón de la ciudad.

Dirección: 297 Avenue, Av. P.º de la Reforma, Cuauhtémoc, CDMX

Blanco Colima

En el marco del Mes del Amor y la Amistad en CDMX, Blanco Colima, ubicado en la Roma Norte, propone una experiencia distinta para celebrar: un taller de mixología el próximo 11 de febrero a las 7:30 P.M., con un costo de $1,300 por persona. Una alternativa ideal para quienes buscan planes originales para San Valentín más allá de la cena tradicional.

Durante la experiencia, los asistentes crearán dos cocteles de la mano de mixólogos expertos y recibirán un kit de mixología para continuar practicando en casa. El cupo es limitado, por lo que se requiere reservación previa a través de OpenTable.

Dirección: Colima 168, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

Emilio

Para quienes buscan cenas maridaje en CDMX, Emilio presenta “España a través de sus vinos”, una experiencia diseñada para recorrer distintas regiones vinícolas de la mano del sommelier de casa. La cena se llevará a cabo el jueves 26 de febrero a las 8:00 pm y tendrá un costo de $1,600 por persona, ideal para quienes desean celebrar con vino y gastronomía española.

El menú inicia con Cogollos de Tudela con bonito del norte, seguido de un Falso risotto con crema de manchego y aceite de trufa blanca. Continúa con Robalo con salsa de guisantes y almejas, después Lechón asado con compota de manzana y piña mechada, y cierra con una Torrija acompañada de helado de vainilla. Una velada pensada para disfrutarse copa a copa.

Dirección: Av. Emilio Castelar 107, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, CDMX

Leer también: Para qué sirve tomar infusión de canela con clavo de olor

Farina

Este 14 de febrero en CDMX, Farina Polanco propone una forma distinta de celebrar San Valentín: un taller especial de pizza pensado para parejas y amigos que quieran crear recuerdos alrededor de la cocina. Una experiencia que combina sabor y convivencia en un ambiente relajado y festivo.

La dinámica incluye la elaboración de pizza desde cero, además de drinks y especiales de la casa. Los horarios disponibles son 6:00, 8:00 y 10:00 P.M., y es necesario reservar con anticipación a través de redes sociales.

Dirección: Monte Líbano 13-A, Lomas de Chapultepec VI Secc, Miguel Hidalgo, CDMX

Corteza

Asimismo, este San Valentín en CDMX, Corteza celebra con un menú especial de mixología de temporada, diseñado para compartir y disfrutar un momento agradable e inolvidable. Una propuesta ideal para brindar en pareja o con amigos durante el 14 de febrero.

Entre los tragos destacan el Cherry Spritz, con puré de cereza, miel y prosecco, y el Tinto Enamorado, un tinto de verano con frutos rojos. La experiencia se complementa con una cena que incluye opciones como ensalada capresse con burrata, pappardelle con short rib y rigatoni con polpette.

Dirección: Pedro Romero de Terreros 629-local B, código 2, Col del Valle Centro, Benito Juárez, CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters