Las enchiladas suizas son uno de los platillos más populares de la gastronomía mexicana gracias a su cremosidad y sabor reconfortante. Son perfectas como plato principal y cada uno de sus ingredientes aporta ese toque característico que las hace irresistibles.

En Menú te contamos cuál es el mejor queso para prepararlas en casa y lograr un resultado cremoso, gratinado y con sabor digno de restaurante.

Famosas por su salsa láctea, las enchiladas suizas son un platillo clásico de la cocina mexicana. Foto: Pixabay

¿Cómo son unas enchiladas suizas tradicionales?

Platillo habitual en el menú de numerosos restaurantes, las enchiladas suizas forman parte fundamental de la gastronomía mexicana. Su preparación se ha extendido por todo el país con distintas variantes, ingredientes y estilos caseros.

Sin embargo, la versión clásica, señala el diccionario gastronómico Larousse Cocina, consiste en tortillas de maíz rellenas de pollo, bañadas con salsa verde preparada con ajonjolí y crema, y gratinadas con queso manchego.

Aunque su nombre podría sugerir un origen europeo, en realidad hace referencia a su ingrediente estrella: el queso. La abundancia de lácteos y el acabado gratinado evocan la tradición quesera de Suiza, de ahí su denominación.

Clásicas, cremosas y gratinadas, las enchiladas suizas son un platillo popular en restaurantes. Foto: Pexels

Se cree que la receta base surgió en el siglo XIX, cuando un chef de la corte de Maximiliano de Habsburgo adaptó las enchiladas tradicionales para suavizar su picor, incorporando crema y quesos europeos.

Más tarde, de acuerdo con el portal de Sanborns, el platillo ganó popularidad en el restaurante Café Imperio, ubicado en la actual Casa de los Azulejos. En esa versión, el gratinado dorado sobre las enchiladas recordaba a montañas cubiertas de nieve, lo que reforzó la asociación con Suiza y terminó por consolidar el nombre.

Con el paso del tiempo surgieron variaciones: salsas hechas con tomatillo, jitomate rojo o chile guajillo; rellenos de carne molida o vegetales. No obstante, la capa cremosa y el queso gratinado se mantienen como su sello distintivo, el elemento que diferencia a las enchiladas suizas de otras versiones del platillo.

La receta clásica baña las tortillas con salsa verde enriquecida con queso crema para lograr una textura más espesa y aterciopelada. Foto: Freepik

¿Cuál es el mejor queso para las enchiladas suizas?

La receta proporcionada por Larousse Cocina menciona dos momentos clave en los que el queso se convierte en protagonista dentro de las enchiladas suizas.

El primero aparece en la salsa, donde se incorpora queso crema para aportar mayor cuerpo, suavidad y una textura aterciopelada que equilibra la acidez del tomate y el picor del chile, logrando esa consistencia espesa y cremosa que caracteriza al platillo.

El segundo, y más vistoso, llega al momento de servir. Una vez rellenas las tortillas y bañadas con salsa, se cubren con una generosa capa de queso y crema para gratinar. Es aquí donde el sabor lácteo y el acabado dorado hacen que las enchiladas suizas destaquen frente a otras versiones. En la receta clásica, se recomienda utilizar queso manchego, ya que se funde con facilidad y crea una costra uniforme.

El secreto de las enchiladas suizas está en su salsa verde cremosa y el gratinado con queso manchego. Foto: Freepik

Por su parte, el portal de Sanborns refuerza esta elección, señalando que el manchego resulta práctico para gratinar, aunque también pueden emplearse quesos de estilo suizo, como gruyere o emmental, conocidos por su excelente derretido y sabor ligeramente más intenso.

Además, se pueden probar combinaciones con quesos cremosos como cheddar, gouda o parmesano para añadir distintas texturas y matices. Incluso opciones más frescas, como queso panela o queso fresco, funcionan en versiones caseras, aunque no gratinen de la misma manera.

Para realizar esta receta de manera exitosa, la clave está en elegir quesos que gratinen bien. Aunque puede adaptarse al gusto del cocinero y de los comensales, este detalle marca la diferencia, ya que las enchiladas suizas son un platillo popular tanto en casa como en restaurantes.

El queso manchego es el más recomendado, ya que se funde con facilidad y forma una costra uniforme. Foto: Freepik

