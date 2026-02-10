El Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal regresa a la CDMX con su octava edición, una celebración que cruza sabores ancestrales, rituales del maguey y creatividad contemporánea.

La cita es en Doméstico, en la colonia Condesa, un espacio que durante el festival se convertirá en punto de encuentro para quienes disfrutan del pulque, el mezcal y la gastronomía tradicional mexicana; y en Menú te compartimos los detalles de la experiencia.

Desde la entrada, la experiencia se vive completa: el acceso incluye una jícarita para degustaciones, la posibilidad de elegir entre una obra de teatro o talleres creativos inspirados en la leyenda de Mayahuel, además de boletos para la rifa de mezcales y artesanías. Todo está contemplado dentro del boleto.

Pulque y mezcal artesanal: el corazón del festival

La curaduría de bebidas pone el foco en el agave y sus procesos artesanales. Participan maestras y maestros mezcaleros de estados como Oaxaca, Puebla, Guerrero y Michoacán, con etiquetas que incluyen variedades como espadín, tobalá, tepeztate, cuishe, madre cuishe, cedrón, jabalí, mexicano y coyote, ideales para quienes buscan conocer la diversidad del mezcal mexicano.

También habrá una amplia selección de cremas y curados de mezcal, con sabores que van del mazapán, café y chocolate, hasta opciones frutales como mango, maracuyá, zarzamora, tamarindo, piña, limón, mandarina y guanábana.

El pulque, protagonista indiscutible del festival, regresa con sus curados más solicitados, entre ellos mango, frutos rojos, apio, natural, jitomate, piña, coco y combinaciones poco convencionales como ostión con camarón.

Foto: Cortesía.

Gastronomía típica para acompañar

Para que el antojo sea redondo, el festival contará con comida típica mexicana pensada para maridar: tacos de cecina natural o enchilada, tlayudas y flautas de res o pollo, opciones ideales para acompañar un curado o una copa de mezcal sin prisas.

Teatro, talleres y leyendas del maguey

Uno de los ejes del evento es la experiencia escénica “Leyendas del maguey”, una obra que se presenta cada dos horas y que invita al público a sumergirse en mitos ancestrales a través del humor, los rituales y la presencia simbólica de Mayahuel, guiados por dos chaneques.

Además, regresan los talleres creativos para todas las edades, también con frecuencia bianual, donde es posible pintar jícaras, moldear barro o trabajar piezas en yeso, siempre con el imaginario del maguey como punto de partida.

Programación

12:00 h – Leyendas del maguey

13:00 h – Taller: Pinta tu jícarita

14:00 h – Leyendas del maguey

15:00 h – Taller: Mayahuel en yeso

16:00 h – Leyendas del maguey

17:00 h – Taller: Mayahuel en barro

18:00 h – Leyendas del maguey

19:00 h – Taller: Pinta tu jícarita

Artesanías y sabores para llevar

El recorrido se complementa con una zona de artesanías mexicanas, donde se podrán encontrar piezas de textil, plata, barro, madera y cerámica, además de productos gastronómicos envasados como chapulines, salsas, carne seca, ajillo, quesillo y chocolate amargo, ideales para llevar a casa.

Arranca la Trilogía 2026

Esta octava edición marca el inicio de la TRILOGÍA 2026 del festival. La asistencia en marzo otorga el primer sello; el segundo se podrá conseguir el 4 y 5 de julio y el tercero el 5 y 6 de septiembre, todas las fechas en la misma sede. Quienes completen los tres sellos podrán acceder a una experiencia VIP en la última edición del año.

Cuándo, dónde y boletos

Dirección: Av. Nuevo León 80, Col. Condesa, CDMX

Fechas: 14 y 15 de marzo

Horarios: 12:00 a 20:00 h

Opciones de acceso:

Reserva en línea y pago el día del evento: $60 (ligera espera)

Compra en línea: $60 (acceso sin filas)

Taquilla el día del evento: $80

Registro y boletos en www.adelitasempresarias.com

