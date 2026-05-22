[Publicidad]
Zoe Saldaña y Gael García Bernal figuran entre las personalidades que entregarán alguno de los premios del palmarés de la 79 edición del Festival de Cannes, que anunciará este sábado el jurado oficial, presidido por el surcoreano Park Chan-Wook.
La actriz escocesa Tilda Swinton será la encargada de entregar la Palma de Oro de la edición al mejor filme de los 22 que están en competición y que sustituirá a 'It Was Just an Accident' ('Un simple accidente'), del iraní Jafar Panahi.
El resto de los reconocimientos que debe incluir el palmarés son el Gran Premio del Jurado, el Premio del Jurado, el galardón de mejor Guion, el de mejor Dirección y los de mejor interpretación femenina y masculina.
Lee también Miley Cyrus, inmortal; recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
Geena Davis, Xavier Dolan, Pierfrancesco Favino y Nadine Labaki completan la lista de personalidades del cine que entregarán mañana los premios, anunció el Festival de Cannes este viernes en un comunicado.
Junto a Park Chan-Wook, en el jurado están las actrices Demi Moore y Ruth Negga, las realizadoras Chloé Hao y Laura Wanderl, el director chileno Diego Céspedes, el guionista Paul Laverty y los actores Stellan Skarsgard e Isaach de Bankolé.
Entre las películas que optarán a los premios figuran tres títulos españoles: 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar; 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, y 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo.
Lee también Carta que Jennifer Aniston escribió a Matthew Perry será subastada junto a objetos de “Friends”
En la ceremonia estarán presentes la directora española Carla Simón, que preside el jurado de cortometrajes, y la actriz y directora canadiense Monia Chokri, presidenta del de la Cámara de Oro, que reconoce a la mejor ópera prima.
Durante la ceremonia se entregará la Palma de Oro de honor concedida a Barbra Streisand, que no estará presente por prescripción médica. En su lugar, será la francesa Isabelle Huppert la que recogerá el reconocimiento, a petición de la actriz, directora y cantante estadounidense.
Lee también Cate Blanchett lamenta el retroceso del #MeToo en Hollywood: "fue eliminado muy rápidamente"
[Publicidad]
Más información
Nación
“¿Cómo vamos a estudiar si no podemos llegar?”; estudiantes de la FES Cuautitlán protestan con acceso gratis a Tren Suburbano
Nación
"Advertimos a Economía y Turismo del impacto ambiental"; Alicia Bárcena reafirma cancelación de Perfect Day en Mahahual
Espectáculos
American Music Awards 2026 revela a los artistas que se presentarán en la ceremonia: KATSEYE, Karol G, Maluma y más
Estados
Universidad Autónoma de Tamaulipas lanza plataforma digital para certificar la “Cuera Tamaulipeca”; buscan proteger la emblemática prenda
Sección
Hija de Raúl Castro desafía a Estados Unidos tras imputación: “Nadie lo va a secuestrar”
Sección
Suspenden velorios por brote de ébola en el Congo y la OMS eleva el riesgo al máximo
Sección
Emma Coronel reaparece en bikini y desata furor por su figura de reloj de arena
Sección
Demócratas explotan contra Trump por nueva regla para obtener la green card. Lo que se sabe de la medida