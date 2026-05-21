Más Información

García Icazbalceta: La biografía de un historiador esencial

García Icazbalceta: La biografía de un historiador esencial

Solicitan donadores de sangre para la psicoanalista Estela Ruiz Milán

Solicitan donadores de sangre para la psicoanalista Estela Ruiz Milán

INAH confirma fallecimiento de trabajador en el Museo Nacional de Antropología

INAH confirma fallecimiento de trabajador en el Museo Nacional de Antropología

Crece en China, Corea y Japón el interés por la música occidental, afirma el pianista Martín García García

Crece en China, Corea y Japón el interés por la música occidental, afirma el pianista Martín García García

Lydia Cacho asegura que frente a la trata de mujeres hay una gran oleada de negacionismo

Lydia Cacho asegura que frente a la trata de mujeres hay una gran oleada de negacionismo

Pintar un cuadro es como un partido de beisbol: Sergio Hernández

Pintar un cuadro es como un partido de beisbol: Sergio Hernández

Cannes.— Pedro Almodóvar llegó a Cannes como llegan las figuras que ya no necesitan demostrar nada, pero que siguen provocando expectación.

La presentación de la película Amarga Navidad en la competencia oficial del festival confirmó, una vez más, que el director manchego es una de las figuras más queridas del mundo cinematográfico.

Su paso por la fiesta gala fue una celebración de principio a fin: seguidores que lo recibieron con cálidos aplausos y una rueda de prensa repleta de medios internacionales deseosos de escuchar a un creador que, con los años, parece sentirse cada vez más seguro y cómodo para hablar de los temas que atraviesan a la sociedad y al mundo.

Por eso, cuando se le preguntó por el actual ambiente de censura, autocensura y silencio en la comunidad artística, Almodóvar no dudó.

“Afecta muy negativamente”, dijo.

Para él, el artista debe hablar de la situación en la que vive la sociedad.

“Me parece un deber moral. No juzgo a quien no lo hace, pero el silencio y el miedo, porque evidentemente es una expresión de miedo, es un síntoma muy malo, es un síntoma de devaluación de la democracia”.

El director fue más allá y defendió que el creador, desde su pequeña tribuna, debe hablar “a cara descubierta” de lo peor que está pasando.

“Nos están ocurriendo cosas demasiado terribles cada día”, afirmó, antes de señalar que Europa debe convertirse en una especie de escudo frente a figuras como Donald Trump o Benjamin Netanyahu.

“Trump debe saber que hay un límite para todos sus delirios y sus locuras, y que Europa nunca va a hacer un vasallaje con respecto a las políticas de Trump”.

En Cannes, Almodóvar no pareció preocupado por premios ni maldiciones. Dijo que venir a competencia es más excitante y divertido, y que el festival ofrece mucho más que un palmarés.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Indirecta para Nodal? Exviolinista sorprende con look inspirado en ‘Amarte duele’ y las redes explotan. Foto: Carlos Mejía / El Universal / Tomada de TikTok

¿Indirecta para Nodal? Exviolinista sorprende con look inspirado en ‘Amarte duele’ y las redes explotan

Eiza González. Foto: (AP Photo/Chris Pizzello)

Eiza González destila glamour y belleza con extravagante vestido de plumas en Los Ángeles

¿Qué pasó con Paola Suárez, de 'Las Perdidas'? Esto se sabe del choque contra un camión repartidor. Foto: Instagram

¿Qué pasó con Paola Suárez, de 'Las Perdidas'? Esto se sabe del choque contra un camión repartidor

Kylie Jenner paraliza Instagram con ajustado look blanco de látex y escote extremo. (Photo by Angela Weiss / AFP)

Kylie Jenner paraliza Instagram con ajustado look blanco de látex y escote extremo

¡Bomba Real! Rey Carlos habría pedido a Trump deportar al príncipe Harry; esta sería la razón. Foto: (AP Photo/Alex Brandon, File) / AFP

¡Bomba Real! Rey Carlos habría pedido a Trump deportar al príncipe Harry; esta sería la razón

[Publicidad]