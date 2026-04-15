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La actriz , de origen dominicano y puertorriqueño, fue reconocida este miércoles por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes de 2026 y figura entre las cuatro personalidades destacadas en su portada, en una edición que subraya su impacto en el cine global y su condición de la actriz más taquillera de la historia.

El director James Cameron, autor del texto dedicado a la intérprete, destaca que Saldaña, ganadora del Oscar, ha protagonizado películas con una recaudación conjunta superior a la de cualquier otro actor y resalta tanto su versatilidad como su orgullo por sus raíces afro-latinas y su influencia dentro y fuera de la pantalla.

El cineasta también resalta su capacidad para "construir personajes icónicos que han marcado a varias generaciones de espectadores", como la guerrera Neytiri en la saga "Avatar" o la letal Gamora en el universo Marvel.

Según Cameron, estas interpretaciones han hecho de Saldaña "una figura central del cine contemporáneo, capaz de transitar entre la vulnerabilidad emocional y la fuerza física con gran naturalidad".

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Time también subraya su papel como una de las figuras más influyentes del entretenimiento global, no solo por su éxito en taquilla, sino por su presencia constante en algunas de las franquicias más importantes de Hollywood, como "Star Trek", "Guardianes de la Galaxia" o "Emilia Pérez", película con la que ganó el Oscar a mejor actriz de reparto.

La portada de la revista Time, con la actriz Zoe Saldaña, una de las líderes más influyentes, en la lista 2026. FOTO: EFE
La portada de la revista Time, con la actriz Zoe Saldaña, una de las líderes más influyentes, en la lista 2026. FOTO: EFE

Saldaña es reconocida también "por su compromiso con historias centradas en personajes femeninos complejos y por su interés en ampliar su carrera hacia la producción, la escritura y la dirección".

La revista destacó también a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como una de las 100 personas más influyentes del año, una lista en la que es la única mandataria latinoamericana y comparte la categoría de Líderes junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

También figuran en la lista el actor puertorriqueño Benicio del Toro en la categoría de Artistas; la activista peruana Mari Luz Canaquiri Murayari y el investigador brasileño Luciano Moreira entre los Innovadores.

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro y la activista estadounidense Kica Matos en Iconos; el senador estadounidense Marco Rubio y el director general del OIEA Rafael Grossi también comparten en Líderes; y la activista chicana estadounidense Dolores Huerta en la categoría de Pioneros.

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