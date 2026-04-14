De tres a cuatro días, con 500 actividades, dos nuevas sedes y un crecimiento del 13% en el número de stands, la Fiesta del Libro y la Rosa celebrará su edición número 18 del jueves 23 al domingo 26 de abril en el Centro Cultural Universitario y sedes externas, y teniendo como tema central la cultura de paz bajo el lema “Nombrar para existir”.

Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, aseguró que se trata de una gran celebración a los libros, pero que está fiesta es única en su género, pues concita a escritores, periodista, editores, libros y una oferta cultural muy nutrida y diversa. “Esta es una feria única porque tiene dos características: no hay otra feria que dialogue con todas las artes y es una feria que no había al sur de la ciudad, al aire libre y en un lugar incomparable como el Centro Cultural Universitario y que extiende sus sedes”.

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La funcionaria universitaria dijo también que estarán presentes las “escritoras y escritores que en este momento están escribiendo lo que nos importa leer”. De ahí que entre los invitados que participarán en las más de 500 actividades destacó la presencia de escritores y creadores como Dolores Reyes, Brenda Navarro, María Negroni, Roger Bartra, Verónica Murguía, Alma Delia Murillo, Ruperta Bautista, Antonio Ortuño, Martín Solares, Joaquín Cosío y Arcelia Ramírez.

Al hablar del tema central que es la cultura de paz bajo el lema “Nombrar para existir”, dijo que la impunidad, la violencia y la guerra son los temas más cruciales en este país y en el mundo, por lo que “hacer una feria que hable de estos temas es muy necesario” y se inaugurará con el conversatorio entre Dolores Reyes y Brenda Navarro, quienes han hablado en sus novelas “Cometierra” y “Miseria”, y “Casas vacías” de las desapariciones pero desde narrativas que construye un tejido que está clausurado, de la resignificación de la víctima y que no se olviden sus nombres.

Entre las actividades más destacadas de este encuentro, está la colaboración que desde este año tendrá el Festival Centroamérica Cuenta que da cuenta de la literatura y el arte frente a la violencia en Centroamérica y que mostrará cómo su presencia resulta fundamental, puesto que sus narrativas permiten visibilizar experiencias que han prevalecido en la región.

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En la presentación del programa de la Fiesta del Libro y las Rosa, realizado en la Casa Universitaria del Libro (Casul), que tendrá el mismo presupuesto del año pasado, 4 millones, pero ahora tienen un día más de actividades, Imelda Martorell, Jorge Comensal, Julia Santibañez, Socorro Venegas y Rosa Beltrán, hablaron de la urgencia de construir una cultura de paz en todos los ámbitos y a todos los niveles, pero también desde la propia UNAM.

Dijeron que desde antes de los hechos en el CCH Sur, la Universidad ha desarrollado programas para el cuidado de la comunidad y la prevención de violencias, derivadas, por ejemplo, por el encierro debido a la pandemia de Covid-19. Citaron programa, estrategias y los proyectos transversales que se han desarrollado para la atención de la comunidad.

Señalaron que entienden la cultura de paz como una práctica cotidiana, vivida y compartida en el espacio público, para crear zonas de encuentro donde diversas voces, edades y origenes se unan en la creación activa y colaborativa de experiencias artísticas y literarias.

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Entre las actividades destacadas, celebraron el homenaje a Miguel León Portilla, el homenaje a Jaime Sabines y publicaciones que saldrán en su honor, la exposición de fotografías de Pedro Valtierra y los conciertos a cargo de Sonex, Sonido Gallo Negro y de la Orquesta de Tango de la Facultad de Música. Además, destacaron la presentación del libro “Tiro libre. Relatos cancheros sobre futbol”, editado por la UNAM, que será el libro de verano que se repartirá entre los universitarios.

Incluso señalaron que el proyecto del libro gratuito para estudiantes se ha ampliado y será publicado y repartido entre las comunidades estudiantiles de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Guadalajara, pues Monterrey y Guadalajara también son sedes del Mundial de Futbol, y entre las tres ciudades de repartirán alrededor de 250 mil ejemplares.

La Fiesta del Libro y la Rosa tendrán 183 estands, 13% más que la edición pasada, distribuidos en poco más de 11 mil metros cuadrados en el Centro Cultural Universitario. Habrá 133 expositores, 6% más que en 2025, de los que 13% se presentan por primera vez en la Fiesta, mientras que el 86% refrenda su asistencia.

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Habrá presentaciones editoriales, talleres, exposiciones, ciclos de cine, conciertos, encuentros profesionales y espacios dirigidos a infancias y juventudes. La inauguración tendrá lugar el jueves 23 de abril, a las 10:30 am, en el Foro Libertad, con el conversatorio “Un nombre para mí: desapariciones y literatura”, a cargo de Dolores Reyes, Brenda Navarro, Rosa Beltrán y Julia Santibáñez.

A lo largo de los cuatro días habrá un sinfín de actividades, talleres y encuentros como el Seminario Internacional de Literatura Infantil y Juvenil que abrirá el poeta chileno Felipe Munita y será clausurado por una conferencia a cargo del escritor colombiano Jairo Buitrago.

El evento made clausura será con el conversatorio “La escritura desobediente” a cargo de María Negroni, Rosa Beltrán y Socorro Venegas. Y el cierre será una fiesta con la presencia de Sonido Gallo Negro.

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