Más Información

INAH condena a influencer por difundir hallazgo arqueológico

INAH condena a influencer por difundir hallazgo arqueológico

El rótulo, identidad a través del tiempo

El rótulo, identidad a través del tiempo

“No sé si puede hablarse de un ‘triunfo venezolano’”: Alberto Barrera Tyszka

“No sé si puede hablarse de un ‘triunfo venezolano’”: Alberto Barrera Tyszka

Trilogías, grandes clásicos y elencos de primer nivel en el arranque de año de Iván López Reynoso

Trilogías, grandes clásicos y elencos de primer nivel en el arranque de año de Iván López Reynoso

La mirada excéntrica de Sabina Berman

La mirada excéntrica de Sabina Berman

Los Ángeles (EE.UU.), 13 ene (EFE).- encabeza la lista de los de todos los tiempos gracias al éxito de "Avatar: Fire and Ash", según la actualización de este conteo realizado por el sitio web estadounidense especializado en la taquilla cinematográfica "The Numbers".

Sus películas han acumulado un total de 15, 470 millones de dólares, tomando en cuenta el éxito de la última película de la franquicia creada por el director canadiense , según reveló la publicación este martes.

La actriz estadounidense de origen dominicano ha sido protagonista de las tres películas más taquilleras de la historia: "Avatar" (2009), que ocupa el puesto número 1; "Avengers Endgame" (2019) en el puesto número 2 y "Avatar: The Way of Water".

Lee también:

El éxito taquillero de Saldaña, quien , también se debe a su participación en "Guardians of Galaxy", en su personaje como Gamora, así como el papel de Nyota Uhura en una trilogía de la franquicia "Star Trek".

De acuerdo con el medio especializado "Variety", Saldaña además es la primera actriz en aparecer en cuatro películas que han generado más de 2.000 millones de dólares en todo el mundo.

En 2024, Saldaña ocupaba la tercera posición en esta lista, tan solo superada por Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson, pero el éxito de la última entrega de "Avatar", que esta semana superó los 1.230 millones de dólares de recaudación, contribuyó a posicionarla en el número uno.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Rivalidad? Jennifer Lopez y Jennifer Garner evitan verse en los Globos de Oro y las miradas apuntan a Ben Affleck. Foto: (Photo by Frederic J. Brown / AFP) / (Photo by Michael Tran / AFP)

¿Rivalidad? Jennifer Lopez y Jennifer Garner evitan verse en los Globos de Oro y las miradas apuntan a Ben Affleck

Ángela Aguilar le regala caballo a Nodal por su cumpleaños: “Le hubiera comprado un pony… por la estatura”, dicen. Foto: Instagram

Ángela Aguilar le regala caballo a Nodal por su cumpleaños: “Le hubiera comprado un pony… por la estatura”, dicen

Julio César Chávez y Yolanda Andrade aparecen juntos tras duras semanas en el hospital: "Está sanita y coleando". Foto: Yolanda Andrade / IG

“Aquí está, sanita y coleando”: Julio César Chávez frena rumores sobre salud de Yolanda Andrade

William activa su “equipo de crisis” ante el regreso de Harry y Meghan: los ve como una amenaza. (AP Photo/Martin Meissner, File)

William activa su “equipo de crisis” ante el regreso de Harry y Meghan: los ve como una amenaza

Jennifer Lawrence. Foto: AFP

Jennifer Lawrence se roba la atención con espectacular vestido transparente y ‘nude’

[Publicidad]