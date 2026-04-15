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La para los Derechos Humanos expresó este miércoles su preocupación por la situación del artista Gao Zhen, detenido en China desde 2024 y en presión preventiva a la espera de sentencia tras su juicio a puerta cerrada el pasado 30 de marzo. Según informaciones de la oficina, Gao se encuentra en delicado estado de salud, tras una persecución en la que las autoridades parecen interesadas en castigar la mera expresión artística, indicó en un comunicado el portavoz Seif Magango.

Gao, que residía en Nueva York pero fue detenido en agosto de 2024 durante una visita a su país, fue acusado de “difamar a héroes y mártires” por crear esculturas satíricas sobre el fundador del régimen comunista, Mao Zedong.

Las esculturas, en las que el Gran Timonel era mostrado con grandes pechos, nariz alargada o arrodillado, se crearon más de diez años antes de que se introdujera en 2018 la ley por cuya presunta violación fue detenido.

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Ello muestra una preocupante aplicación retroactiva del derecho penal, indicó este miércoles el portavoz de Naciones Unidas.

Magango también pidió que la reciente liberación del prominente abogado de derechos humanos chino Yu Wensheng, tras cumplir una condena de 36 meses por “incitación a las subversión”, sea incondicional y se levanten todas las restricciones de movimiento y expresión contra él y su esposa.

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