Lenny Kravitz no aceptó que se le tomaran fotografías durante su actuación en el Vive Latino, un festival en el que participan más de 60 artistas, entre bandas y solistas, durante el fin de semana. Pero bajo advertencia no hay engaño.

De acuerdo con la promotora OCESA, la empresa organizadora del evento, el estadounidense pidió que sólo se utilizaran las imágenes que su equipo aprobara y en caso de que no se acatara la decisión, portales informativos y medios en general se enfrentarían a “sanciones”, dando a entender que la consecuencia sería el enfrentar posibles demandas o incluso veto para eventos futuros.

¿Y los creadores de contenido, fans y público en general que suman unos 80 mil en el Estadio GNP y también le da clic a la cámara?

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Alejandro Camacho pide consejos a Rebecca Jones

Rebecca Jones y Alejandro Camacho estuvieron casados 26 años, producto de su matrimonio tuvieron a Max, su hijo único, que en la actualidad tiene 33 años y se dedica a la música. Foto: Especial

Sorpresa causó la revelación que hizo Alejandro Camacho al hablar de Rebecca Jones, quien fuera su esposa por 26 años. El actor reiteró lo que público y amigos cercanos sabían: que entre ambos hubo una profunda conexión como pareja que los llevó incluso a emprender como productores televisivos y teatrales.

Lo que no había compartido en casi tres años desde que murió la actriz es que habla con ella, y que además le pide consejos cada que lo cree necesario, especialmente en temas relacionados con Maximiliano, el hijo de ambos que hoy tiene 36 años.

Fiel a su carácter y a su palabra, Camacho reveló que dará continuidad a la alianza que marcó el eje de la relación entre padres e hijo: "Somos tres, ¿verdad?", como solía repetir Jones y en recuerdo a ella, Alejandro seguirá cumpliendo esa promesa.

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Francesca Guillén deja el retiro

Después de casi siete años de ausencia en la actividad teatral Francesca Guillén regresará a las tablas con la puesta “Mujeres soñaron caballos”, que plantea la dinámica de vida de una familia al borde del colapso emocional.

Guillén se ha mantenido los últimos años alejada del medio artístico y solo hace apariciones públicas cuando es invitada a participar como talento en el programa de fomento a la lectura “Leo, luego existo”, en el que el INBAL convoca a actores reconocidos para realizar lecturas dramatizadas en distintas ciudades del país.

Esperemos que este sea el retorno a la vida artística porque está probado que es buena actriz.

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