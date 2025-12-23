Más Información

2026, clave en el intercambio cultural entre México y Qatar

2026, clave en el intercambio cultural entre México y Qatar

La poesía de Anna Gual desde otro lugar

La poesía de Anna Gual desde otro lugar

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

“Soy un artesano de la literatura”: Eduardo Mendoza

“Soy un artesano de la literatura”: Eduardo Mendoza

CND cierra el año con su clásico Cascanueces

CND cierra el año con su clásico Cascanueces

Lo mejor del cine en 2025, por Jorge Ayala Blanco

Lo mejor del cine en 2025, por Jorge Ayala Blanco

Con un emotivo mensaje y unas tiernas imágenes, anunció el nacimiento de su primer hijo.

La cantante hizo uso de sus redes sociales para compartir la noticia con sus más de 2 millones de seguidores, quienes no tardaron en felicitarla y mandarle los mejores deseos para ella y su recién nacido.

"Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto! Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores", escribió la cantautora.

Lee también

La intérprete de "Hasta la raíz" aprovechó el mensaje para dedicarle unas tiernas palabras a su bebé a quien se refirió como un "rayo de luz".

"Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas”, agregó.

En cuanto a las imágenes, Natalia, no solo presumió a su familia ya completa; sino que hizo un repaso de lo que fueron los últimos momentos de esta dulce espera; y es que, además de que aparece feliz y con su pequeño en brazos, mostró la recta final de su embarazo.

Una de las postales fue la que llamó mas la atención de los seguidores, pues, según la artista, fue tomada tan solo unos minutos después de haber dado a luz.

"Aquí mami recién parida", se puede leer en el pie de la instantánea.

Fue en julio de este año cuando Lafourcade anunció que se convertiría en madre por primera vez; incluso, confesó a EL UNIVERSAL que la maternidad la tomó por sorpresa.

"Yo pensé que no me iba a tocar, ya lo tenía muy integrado, (mi pareja y yo) habíamos intentado, pero no se había dado. Entonces imagínate la sorpresa de decir ¡en qué momento pasó esto y además con un pie en la gira!", contó.

Pese a esta feliz noticia, Natalia ha mantenido algunos detalles de su hijo en secreto, como el nombre, el género y la fecha de nacimiento; sin embargo, según los datos que ella misma publicó, el pequeño podría haber llegado al mundo hace casi dos semanas.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Le regaló su collar Aseguran que violinista presume mismo collar que Nodal “Se repite la historia”, dicen en redes. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / Carlos Mejía / El Universal / Tiktok @angelaaguilar_

¿Le regaló su collar? Aseguran que violinista presume mismo collar que Nodal: “Se repite la historia”, dicen en redes

Meghan y Harry hacen despidos masivos y se quedan con solo dos empleados: “quieren ahorrar dinero”, informan. Foto: AP

Meghan y Harry hacen despidos masivos y se quedan con sólo dos empleados: “quieren ahorrar dinero”, informan

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no. Foto: AP / AFP

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece con pulsera médica: crece la preocupación por su salud. Foto: Montserrat Olivier IG / Yolanda Andrade IG

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece en redes: crece la preocupación por su salud

Intagram

La influencer Anastasia Karanikolaou presume bikini y figura de “infarto” en la piscina

[Publicidad]