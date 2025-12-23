Con un emotivo mensaje y unas tiernas imágenes, Natalia Lafourcade anunció el nacimiento de su primer hijo.

La cantante hizo uso de sus redes sociales para compartir la noticia con sus más de 2 millones de seguidores, quienes no tardaron en felicitarla y mandarle los mejores deseos para ella y su recién nacido.

"Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto! Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores", escribió la cantautora.

Lee también Natalia Lafourcade cierra en CDMX su gira “Cancionera”, un viaje musical de Veracruz antes de ser mamá

La intérprete de "Hasta la raíz" aprovechó el mensaje para dedicarle unas tiernas palabras a su bebé a quien se refirió como un "rayo de luz".

"Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas”, agregó.

En cuanto a las imágenes, Natalia, no solo presumió a su familia ya completa; sino que hizo un repaso de lo que fueron los últimos momentos de esta dulce espera; y es que, además de que aparece feliz y con su pequeño en brazos, mostró la recta final de su embarazo.

Una de las postales fue la que llamó mas la atención de los seguidores, pues, según la artista, fue tomada tan solo unos minutos después de haber dado a luz.

"Aquí mami recién parida", se puede leer en el pie de la instantánea.

Fue en julio de este año cuando Lafourcade anunció que se convertiría en madre por primera vez; incluso, confesó a EL UNIVERSAL que la maternidad la tomó por sorpresa.

"Yo pensé que no me iba a tocar, ya lo tenía muy integrado, (mi pareja y yo) habíamos intentado, pero no se había dado. Entonces imagínate la sorpresa de decir ¡en qué momento pasó esto y además con un pie en la gira!", contó.

Pese a esta feliz noticia, Natalia ha mantenido algunos detalles de su hijo en secreto, como el nombre, el género y la fecha de nacimiento; sin embargo, según los datos que ella misma publicó, el pequeño podría haber llegado al mundo hace casi dos semanas.

Lee también Natalia Lafourcade celebra su embarazo cantándole a la vida en el Auditorio Nacional; tiene siete meses