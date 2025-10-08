Más Información

Pese a protesta, artistas no ven soluciones

Pese a protesta, artistas no ven soluciones

José Javier Villarreal hurga en la memoria

José Javier Villarreal hurga en la memoria

Clío conmemora al historiador Luis González y González

Clío conmemora al historiador Luis González y González

El Nobel, a descubridores del efecto túnel cuántico

El Nobel, a descubridores del efecto túnel cuántico

“No me atrevería a definir qué es  arte y qué es un artista”: Carla Stellweg

“No me atrevería a definir qué es  arte y qué es un artista”: Carla Stellweg

“La dignidad del insecto”, un llamado a detener el ecocidio

“La dignidad del insecto”, un llamado a detener el ecocidio

crea paz en medio del caos. Su última presentación de su tour Cancionera finalizó en el con un público que se llevó un pedacito de los sonidos de Veracruz a los oídos, manos y alma.

Iniciando con Cancionera, la intérprete mostró una evolución más de su voz y dejó al público atónito ante el nivel del show, vivido dentro de un espacio íntimo, con poca luz y músicos que deslumbraron con su talento en el escenario.

La cantante, con 8 meses de embarazo, ofreció una presentación de más de 15 temas, entre clásicos y canciones de su más reciente disco. Además, convivió con los fans, quienes no paraban de gritar: “Te amamos Natalia”.

Lee también:

Este espectáculo se distinguió de los grandes conciertos en el Estadio GNP o el Palacio de los Deportes, donde los asistentes nunca dejan de gritar. En esta ocasión, Lafourcade optó por llevar la fiesta tranquila.

Tras interpretar “María la Curandera”, Natalia se dio un momento para agradecer a su hermana Andrea Lafourcade, quien la acompañó durante toda la gira Cancionera y a quien definió como “la auténtica flor”.

Uno de los invitados especiales fue David Aguilar, colaborador frecuente de la artista. Juntos cantaron “Cómo quisiera quererte”, tema que, según Natalia, trata de “esos amores no tan bien correspondidos”, mientras Aguilar lo describió como “esos laberintos emocionales”.

Lee también:

El dúo también compartió “Soledad y el mar”, canción que se viralizó en TikTok con imágenes de paisajes y lugares emblemáticos de México. Después llegó “El Palomo y la Negra”, tema especial para Natalia porque lo bailó en su boda en Oaxaca.

Para la temporada de Día de Muertos, “La Bruja” resonó y trajo el folclore jarocho al escenario. Basada en el son de Lino Chávez y Tlen Huicani, recordó al público la fugacidad de la vida.

El segundo invitado de la noche fue Adán Jodorowsky, quien interpretó “El lugar correcto”, una de las canciones más personales de Lafourcade, dedicada a aprender a vivir y disfrutar el presente en medio del bullicio.

Lee también:

Con “Quererme como a mí me gusta”, el público se levantó a bailar y aplaudir entre versos como: “Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta/ Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida”.

Más adelante, Natalia transportó a los asistentes a su tierra con “Mi tierra veracruzana”, un huapango que evoca el azul del Golfo y la tradición de acompañar el café con pan.

Previo a “Lo que construimos”, la artista confesó: “La compuse a un ser a quien amé profundamente, una relación hermosa y tormentosa”, logrando arrancar lágrimas entre el público.

Lee también:

En otro momento, Lafourcade reflexionó sobre la situación mundial y se refirió a los migrantes: “Muchas almas están encarceladas en jaulas porque no se permiten amar, no se permiten conectar al amor, conectar a otros seres humanos”.

Con “La raíz”, Natalia pidió elevar el canto hasta el cielo para que la paz y el amor perseveraran. El público coreó con fuerza: “Yo te llevo dentro hasta la raíz/ Por más que crezcas vas a estar ahí”.

El cierre de la noche celebró sus 25 años de trayectoria con “Cancionera”, y, junto con Adán Jodorowsky y David Aguilar, interpretó “Cocos en la playa” frente a un telón verde.

Lee también:

Aunque el público pedía otra canción, Lafourcade, visiblemente cansada, prometió reencontrarse con sus fans en otra ocasión. Finalmente, regresó al escenario con sus músicos e invitados para despedirse con una reverencia y agradecer la asistencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Príncipe William explota y llama a Meghan “irrespetuosa” por grabar video en lugar en el que murió la princesa Diana. Foto: AFP / AP

Príncipe William explota y llama a Meghan “irrespetuosa” por grabar video en lugar en el que murió la princesa Diana

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes. AFP

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes

El incómodo momento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck que desató rumores de una nueva oportunidad en el amor. Foto: AP

El incómodo momento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck que desató rumores de una nueva oportunidad en el amor

Madrina de Christian Nodal lo defiende ante críticas por Inti: "No es un padre ausente" Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Madrina de Christian Nodal rompe el silencio ante críticas por no visitar a Inti y revela que el cantante sufrió mucho con Belinda

Heidi Klum rompe las reglas del recato y desfila con vestido lencero en la Semana de la Moda de París. Foto: EFE

Heidi Klum rompe las reglas del recato y desfila con vestido lencero en la Semana de la Moda de París