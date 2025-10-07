Televisa Espectáculos reportó la muerte de doña Delia, madre del productor Nicandro Díaz. el medio lo dio a conocer luego de que surgiera el trascendido de que, presuntamente, la señora estaría desapaprecida.

A un año y medio de la muerte de Nicandro Díaz, sigue hablándose del productor y el presunto quiebre familiar que dejó su partida, pues se ha afirmado que su exesposa y madre de sus hijos, Cynthia Butrón, estaría interesada en que la herencia la beneficie sólo a ella y a sus descendientes.

En este tenor, la revista "TVNotas" publicó una historia en la que, una persona cercana a la familia, les habría concedido una entrevista en la que externaba su preocupación acerca del paradero de doña Delia quien, supuestamente, habría sido sustraída de la residencia para adultos mayores que su hijo pagaba.

El entrevistado expresó a la revista que, a su parecer, la exesposa de Nicandro podría estar involucrada en la salida de doña Delia del centro de descanso; argumentó que los intereres económicos podían ser un motivo, ya que, presuntamente, el productor había dejado al nombre de su mamá 10 de las 18 propiedades que la fuente afirmó que tenía, así como una cuenta de banco al nombre de los dos.

Sin embargo, Televisa Espectáculos compartió una publicación en la que afirma que esa información no es verídica y que, en realidad, la salida de doña Delia se debió a su fallecimiento, no fue comunicada de forma pública por la familia, debido a que quería llevar la noticia discretamente, debido a las especulaciones que los han rodeado.

"Es falsa la información de la desaparición de la madre del fallecido productor Nicandro Diaz, la señora Delia González Hernández, de 90 años, quien padecia Alzheimer y estaba bajo cuidados en una casa de retiro en la Ciudad de México; fallecio el pasado 23 de septiembre. La familia lo manejó muy discretamente para evitar que la prensa se enterara y reviviera el tema familiar y el pleito con la última pareja de Nicandro".

