"Ventaneando" mostró un documento de la denuncia que el asistente de Nicandro Díaz realizó, luego de la deseparición de un maletín y una laptop, los cuales habrían sido sustraídos de uno de sus vehículos, como prueba un video donde se ve a una mujer, de espaldas, tomando algo de la cajuela del coche; se presume que se trata de su exesposa, Cynthia Butrón, con la que tenía muchas diferencias por temas de dinero.

Ayer se cumplió un año del fallecimiento del productor de Televisa, quien perdió la vida a los 60 años, debido a un accidente en motocicleta, el cual tuvo lugar durante sus vacaciones en Cozumel, Quintana Roo.

La titular del programa, Pati Chapoy presentó la denuncia que el asistente del productor, identificado con el nombre Martín, interpuso durante marzo del 2023, en la que exponía que su jefe había sido víctima de robo.

Lee también: Novia de Nicandro Díaz responde a rumores de que el productor la engañaba con Tania Vázquez, poco antes de su muerte

El documento explica que Martín había estacionado uno de los automóviles de Díaz en las inmediaciones del Pedregal de San Ángel, alrededor de las tres de la tarde; una hora más tarde, el productor le hizo la encomienda de mover otro de sus vehículos a otro domicilio, fue en ese momento que se percató que faltaban dos pertenencias de su jefe; un maletín y una laptop; la maleta se encontraba en la cajuela y la computadora portátil en el asiento del copiloto.

De acuerdo con la denuncia, el asistente de Díaz informó a su jefe de lo que pasó y él le pidió que dejara la propiedad, debido a que podía resultar peligroso.

Más adelante, solicitaron a los propietarios de las casas aledañas que les proporcionaran los videos de las cámaras de seguridad, pero nadie se las proporcionó.

Sin embargo, a dos años de que se llevara a cabo la denuncia, se han filtrado un video del momento, donde se ve a una mujer tomar algo de la cajuela y, posteriormente, abandonar el lugar.

Lee también: Nicandro Díaz y los supuestos audios donde habla de su exesposa: "Me siento acosado, perseguido"

Aunado al video, "Ventaneando" presentó una serie de correos que, presuntamente, intercambió la expareja, en los que, al parecer, Díaz culpaba a Butrón por la pérdida de la maleta, la que contenía información confidencial, y la computadora.

Estos son algunos fragmentos de las aparentes conversaciones:

"Como no me devolviste la computadora te lo voy a descontar del mes, se acabaron los actos sin consecuencias", habría escrito Nicandro.

Supuesta respuesta de su exesposa:

"Como respuesta, primero me río, jajaja, ´actos sin consecuencia´, como el perro que tiene Victoria (su hija), vaya que has puesto consecuencias, yo no soy tu hija, es más... no soy nada tuyo; yo no tengo nada, no sé de dónde sacaste eso. Si le piensas tantito, que está c*brón, de nada me sirve, ni eso ni nada de ti me interesa; Martín iba a pedir las imágenes a los vecinos, pídanlas, demuéstramelo, habla y con pruebas, más bien no sabes ni dónde tienes la cabeza, cada día peor... y quién sabe dónde la dejaste o, realmente, quién te la robó pero, como siempre, yo soy la responsable".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc