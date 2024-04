Nicandro Díaz y los supuestos audios donde habla de su exesposa: "Me siento acosado, perseguido"

La revista "TVyNovelas" publicó el contenido de audios que, supuestamente, Nicandro Díaz habría enviado a una amiga hace tres años, cuando atravesaba muchos problemas con Cynthia Buitrón, su exesposa, quien aparentemente fue quien le pidió que abandonara la casa familiar, para luego acosarlo a través de llamadas y visitas inesperadas al departamento al que el productor se mudó, tras su ruptura.

Han pasado tres semanas desde que el productor de Televisa perdió la vida. Esta noticia causó consternación en la televisora que trabajó desde muy joven, debido a que muchas y muchos de los famosos que trabajaron a su lado han asegurado que "Nick" fue un hombre que los apoyó a impulsar su carrera, cuando su inexperiencia en televisión impedía que tuvieran la oportunidad de darse a conocer.

Y aunque -como se ha asegurado- Díaz nunca fue un hombre que le gustaran los escándalos o que acostumbrarse a hablar de su vida privada, su muerte llevó a que algunos aspectos personales fueran desvelados.

Lee también: Novia de Nicandro Díaz publica conmovedor video del productor, a tres semanas de su muerte

Tal es el caso de la supuesta problemática que existía entre él y su esposa Cynthia Buitrón, con la que estuvo casado desde diciembre del año 2000, tras su separación.

Esta especulación se sumó con el hecho de que la familia Díaz Buitrón pidió a Mariana Robles, quien fue pareja de Nicandro en sus últimos tres años de vida, que no se presentara en el funeral del productor, sugiriendo que la relación entre las partes no era buena.

Tras esta polémica, la actriz Lorena Tassinari, amiga cercana a "Nick", contó a "Ventaneando" que el, aparentemente, el productor vivió momentos complicados con su ex y sus hijos que, heridos por el divorcio, habrían exigido a su padre más dinero, situación que lo habría herido hondamente.

A esta polémica se suma unos audios que, supuestamente, el productor envió a una amiga del medio, que se dedica a la música, y que se habría acercado a "TVy Novelas" para compartir el contenido de los mismos.

Sin querer revelar su identidad, la amiga de Nicandro dijo que los audios pertenecían a noviembre de 2021 y, en ellos, mostraba su consternación ante la situación que estaba viviendo, pues se sentía presionado por el presunto comportamiento de Buitrón.

“No imaginas el infierno que era vivir con ella; me aguantaba por mis hijos; hasta que un día me corrió de la casa y me fui a vivir a un departamento que habíamos comprado para rentarlo y tener un dinero extra.", escribe la revista, sobre los supuestos audios.

Aparentemente, Cynthia habría seguido buscando al productor, visitando el departamento durante las horas en que él no estaba:

"(...) Se metió a revisar mi departamento y tuve que cambiar las llaves, pedirle al portero que no la dejara pasar; pues con todo y eso, iba a altas horas de la noche a gritarme... algo muy incómodo”, aseguran que contiene uno de los audios.

Lee también: ¿Quién ocupará el puesto de Nicandro Díaz en Televisa?

De acuerdo con el artículo de "TVyNovelas", a pesar de que Buitrón fue quien habría pedido a Díaz que se fuera de casa, hubo una temporada en que siguió buscándolo, aparentemente, cuando se encontraba en estado de ebriedad, momento en que lo halagaba hasta que comenzaba a discutir con él nuevamente.

“Muchas veces tuve qué apagar el teléfono, porque de plano me siento acosado, perseguido; ya son más las veces que me habla borracha. Ya le dije que haga su vida, que ande con alguien", habría explicado el productor en uno de los presuntos audios.

En la publicación también se explica que si Nicandro nunca bloqueó a su ex es por los hijos que tienen en común: Nicandro Jr, Victoria y Sebastián.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc