A días de la inauguración de la Utopía Mixiuhca, vecinos inconformes alertaron sobre las deficiencias del proyecto, ya que será una obra inconclusa; además recordaron que se realizó sin consulta a la ciudadanía.

Este viernes, vecinos leyeron el manifiesto y calificaron a la Utopía como una imposición de la Jefa de Gobierno.

“Mientras el gobierno se alista para el corte de listón de la primera Utopía de esta administración, quienes integramos este Comité, junto a miles de vecinos y usuarios, cargamos una profunda sensación de agravio. Lo que para el gobierno es motivo de celebración, para nosotros es una herida abierta en el principal pulmón del Oriente de la Ciudad”, indicó.

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“Cuando la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, prometió diálogo, inclusión y escucha activa a los movimientos sociales, imaginamos un gobierno nuestro. Pero tras año y medio de solicitudes, de tocar puertas, de presentar diagnósticos propios ante la ausencia de los oficiales, nos encontramos con la misma piedra: la imposición disfrazada de apertura, cuando el diálogo nunca llegó. En su lugar, mientras exigíamos ser consultados, llegaron las órdenes para que la maquinaria pesada iniciara su labor: no para construir, sino para allanar lo que ya existía”, expresaron.

“A días del corte de listón, la inauguración, con apenas la mitad del proyecto concluido, pretende cerrar un proceso que nació sin consulta, creció con opacidad y se impone con desdén hacia la ciudadanía”, apuntó.

“Se destruyó una de las zonas de mayor valor ambiental para instalar infraestructura. Se invirtieron recursos públicos en una "mini ciudad deportiva" de 11 hectáreas, mientras que el conjunto de 221 hectáreas sigue fragmentado, concesionado y en deterioro”.

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Los vecinos quienes se manifestaron a las afueras de Ciudad Deportiva, solicitaron a la jefa de gobierno, detener la construcción de la segunda etapa de la Utopía.

También urgieron de un diagnóstico ambiental, público e integral de toda la Ciudad Deportiva.

La Recuperación de la categoría de Área de Valor Ambiental para el conjunto de las 221 hectáreas; Fin a la opacidad y rendición de cuentas sobre concesiones, permisos y recursos autogenerados. Una consulta pública real y vinculante para cualquier otra intervención.

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El Proyecto integral para la recuperación de las 221 hectáreas con participación ciudadana; Acceso libre, gratuito y pleno a todo el espacio público. Protección y restauración del humedal natural y las áreas de valor ecológico.

Además de una reunión con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para diseñar una propuesta de reparación del daño prevaleciente y mejora integral del lugar.

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