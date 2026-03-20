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Un conflicto por la posesión de un predio en la escaló este viernes luego de que, durante un desalojo en la Plazuela de la Concepción, se registrara una riña entre presuntos propietarios y un grupo de personas con el rostro cubierto que habrían llegado para ejecutar el despojo.

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De acuerdo con reportes oficiales, los hechos ocurrieron en los inmuebles marcados con los números 5 y 7, donde la tensión aumentó rápidamente y derivó en un enfrentamiento físico entre ambas partes. Testigos señalaron que el grupo encapuchado arribó al lugar en medio del operativo, lo que generó confusión y violencia.

Foto: Especial
Foto: Especial

Tras el incidente, un grupo de aproximadamente nueve personas afectadas se trasladó hacia el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y Belisario Domínguez, donde bloquearon la circulación en ambos sentidos como forma de protesta.

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El cierre de esta importante vialidad, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, provocó afectaciones al tránsito en la zona centro de la capital, mientras los manifestantes exigían atención de las autoridades y una solución a su situación habitacional.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni lesionadas de gravedad, aunque la presencia de autoridades se mantiene en el punto para intentar restablecer la circulación y mediar en el conflicto.

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afcl

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