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Ecatepec, Méx.— Las avenidas del Trabajo, en la colonia El Carmen, así como la Miguel Hidalgo, en la colonia México Prehispánico, ubicada en la Quinta Zona, que estuvieron en mal estado durante más de 15 años por falta de mantenimiento de las autoridades anteriores, fueron repavimentadas y abiertas a la circulación, para beneficio de más de 20 mil vecinos.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, recorrió con vecinos la avenida del Trabajo, que conecta la avenida Revolución (30-30) con la carretera Texcoco-Lechería, y beneficia directamente a derechohabientes y personal del Centro Médico Ecatepec del Issemym, así como a alumnos, docentes y padres de familia de las escuelas primaria Emiliano Zapata y secundaria Morelos.

La edil pidió a colonos y comerciantes ayuda para reordenar la avenida, ya que algunas personas invaden la vía pública y obligan a los peatones a caminar por la vialidad.

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