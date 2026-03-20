Toluca, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México invita a los contribuyentes a aprovechar en el mes de marzo del cuatro por ciento en el pago del agua potable, así como la bonificación de hasta el 38 por ciento, a favor de personas vulnerables, en la liquidación de los derechos por los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de aguas residuales para su tratamiento.

Ello con el objetivo de incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y apoyar la economía de las y los mexiquenses en los 36 municipios que cuentan con Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria para la Recaudación y Fiscalización, se consigna en un comunicado expedido, por la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal mexiquense.

Se explica que en el caso de los usuarios que cuentan con medidor de agua, la autoridad fiscal recibirá el pago anual anticipado con base en el promedio anual del ejercicio fiscal inmediato anterior, aplicando las bonificaciones correspondientes.

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Y si se llegase a generar alguna diferencia a favor del contribuyente, ésta se compensará con el pago que se realice en el ejercicio fiscal siguiente.

Además en el comunicado se detalla cómo efectuar el proceso para realizar el pago:

Para obtener el Formato Universal de Pago (FUP) de Derechos de Agua, los contribuyentes deberán ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente del Gobierno del Estado de México, y en el módulo de Agua, seguir los siguientes pasos:

Seleccionar el municipio u organismo operador correspondiente.

Capturar el ID de cuenta.

Validar el reCAPTCHA.

Generar el Formato Universal de Pago (FUP).

Una vez obtenido el formato, el pago se realiza en cualquiera de los más de tres mil Centros Autorizados de Pago (CAP) indicados en el documento, o bien, a través del Portal del Gobierno del Estado de México, mediante el cargo a cuentas para los usuarios de banca electrónica.

Para más información se pone a su disposición la línea de Atención Ciudadana 800 715 43 50 que ofrece orientación sobre trámites fiscales y el número 722 214 29 92 para denunciar cualquier irregularidad.