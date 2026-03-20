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La primera de 100 Utopías que edificará la jefa de Gobierno, Clara Brugada, será inaugurada este domingo. Se trata de la Utopía Mixiuhca.
En redes sociales, la dependencia informó a la ciudadanía “¡Un nuevo capítulo para la Ciudad de México! Las #UTOPÍAS crecen y dan un paso histórico con la inauguración de la UTOPÍA Mixiuhca, un espacio construido por @SOBSECDMX para acercar deporte, cultura y bienestar a la comunidad”.
El evento se desarrollará el 22 de marzo a las 10:30 horas en la Puerta 7A de Ciudad Deportiva.
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¿Qué actividades se desarrollarán ?
- Área de juegos infantiles
- Parque Acuático con fuentes de chorros
- Alberca semiolímpica
- Área de juegos infantiles
- Go Karts
- Mini Golf
- Salón de usos múltiples
- Pump Truck
- Auditorio
- Tortillería
- Tiendita Solidaria
- Foro al Aire Libre
- Casa de Salud
- Alberca de Rehabilitación
La Utopía será un espacio integral de atención a las infancias, que cuenta con casi 20 mil metros cuadrados de superficie, donde habrá laboratorios de creación, un taller de robótica, una biblioteca, ludoteca, talleres educativos, laboratorios adicionales, un salón de proyección de 360 grados, espacios de exploración y una gran pantalla de LED donde se proyectarán películas y documentales destinados para niñas y niños
De acuerdo con el gobierno capitalino, las Utopías están diseñadas con una visión arquitectónica que responde a su entorno social, "aprovechando al máximo los espacios para generar experiencias inclusivas y accesibles".
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afcl/cr
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