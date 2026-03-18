La Secretaria de Medio Ambiente (Sedema) refrendó su compromiso por el cuidado del arbolado del Parque Japón, donde se realizan trabajos para al edificación de una UTOPIA (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social).

“La Secretaría del Medio Ambiente refrenda su compromiso con la protección del arbolado y las áreas verdes de la ciudad, así como con la verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente”, explicó en un comunicado de prensa.

La Secretaría de Medio Ambiente señaló que el 16 de marzo de 2026, equipos técnicos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) y de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) realizaron un recorrido de verificación en el sitio para revisar las condiciones del arbolado y el desarrollo de los trabajos asociados al proyecto.

Durante este recorrido se constató que el proyecto UTOPIAS se desarrolla en zonas delimitadas con uso de suelo de equipamiento, donde previamente existían instalaciones destinadas a servicios comunitarios.

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Sedema refrenda compromiso para cuidar zona arbolada del Parque Japón; en la zona se construye una Utopía. (Foto: especial)

Detalló que el proyecto se adhirió al Acuerdo para el cumplimiento ambiental estratégico, mediante el cual se establecen facilidades administrativas para la ejecución de obra pública e infraestructura a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de mayo de 2025.

En días recientes, vecinos de la colonia Las Águilas se han mostrado inconformes por el proyecto y el cuidado del arbolado en la zona.

Al respecto, Sedema apuntó las imágenes comparativas difundidas en redes corresponde a momentos distintos del ciclo estacional de la vegetación.

Informó que se presentan imágenes de octubre de 2025, cuando aún se registraban las últimas lluvias de la temporada, comparadas con imágenes actuales tomadas después de más de cuatro meses de estiaje, lo que refleja condiciones distintas del terreno y de la cobertura vegetal.

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