Tlalnepantla, Méx.-Piedra de 10 toneladas que cayó en exEjido de Santa Cecilia, Tlalnepantla, alertó a elementos de Protección Civil, quienes comenzaron acciones de mitigación de riesgos para identificar rocas inestables.

Fueron “vecinos los que se percataron de esta roca que se encontraba a 40 metros de distancia de su domicilio”, detalló Genaro Israel Anita Gutiérrez, director de Protección Civil de Tlalnepantla.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que la roca “tiene un diámetro aproximado de tres metros”, tras el reporte ciudadano “se llevó a cabo la inspección ya que los vecinos estaban preocupados de que pudiera rodar”.

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El director de PC dio a conocer que al lugar acudieron elementos del Equipo de Mitigación de Riesgos y “comenzaron a partir la roca; la estamos devastando para disminuir el riesgo”.

Al lugar acudieron elementos del Equipo de Mitigación de Riesgos a partir la roca con el fin de disminuir el riesgo. Foto: Especiales.

“Este es el primer reporte de este año”, en esta materia, destacó el funcionario al detallar que “ el año pasado tuvimos nueve eventos de caída de rocas de diferente tamaño”.

Actualmente, destacó que realizan recorridos a través de la Coordinación de Monitoreo y Riesgos, para evaluar la característica de las rocas en zonas de alto riesgo como Lázaro Cárdenas, Primera y Segunda Sección, así como en Santa Cecilia que es de mediano riesgo.

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“Contamos con un dron para determinar si existen inclinación de rocas, hundimientos, es una especie de infrarojo y nos dice donde podemos tener una caída de rocas, esto nos está ayudando, además de los técnicos y los vecinos que sabe cómo se están comportando estas zonas”, comentó.

En Lázaro Cárdenas, de acuerdo a las autoridades, los equipos de Riesgos Geológicos, Evaluación Estructural, Cartografía y Monitoreo efectuaron un recorrido de inspección y una evaluación técnica conjunta.

Desprendimiento de roca en colonia de Tlalnepantla alerta a Protección Civil. Foto: Especiales.

“Donde tenemos una mayor probabilidad de riesgo es Lázaro Cárdenas Primera y Segunda Sección donde en esta zona se tuvo un desgajamiento importante en años pasados. Inmediatamente este es uno de los puntos que recorremos cada que hay algún movimiento de tierra”, comentó.

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De acuerdo al director de Protección Civil estos recorridos continuarán de cara a la temporada de lluvias donde se registra desplazamiento de tierra debido a la humedad.

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