Toluca, Méx. — El Congreso del Estado de México avaló reformas al Código Civil para agilizar los trámites de cambio de nombre, al reducir de 30 a 15 días hábiles el plazo máximo para que el Consejo Dictaminador de la Dirección General del Registro Civil resuelva las solicitudes.

A propuesta de la diputada Elena García Martínez (Morena), la medida busca simplificar un procedimiento que, aunque desde 2014 puede realizarse por la vía administrativa sin necesidad de juicio, aún resultaba lento para quienes requieren ajustar su identidad legal a su realidad social y jurídica.

Con la modificación, una vez emitido el dictamen, la Dirección General del Registro Civil deberá notificar en un máximo de dos días hábiles a las autoridades correspondientes para que se realice de inmediato la anotación en el acta de nacimiento, sin afectar los apellidos.

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Durante la discusión, la legisladora subrayó que la reducción de tiempos es clave, ya que esperar entre 60 y 90 días puede generar afectaciones en derechos como el acceso a programas sociales, pensiones, trámites escolares o incluso sucesorios.

El cambio de nombre procederá principalmente en dos supuestos: cuando el sustantivo propio exponga a la persona al ridículo o afecte su dignidad —por tratarse de nombres peyorativos—, y cuando exista un uso constante de un nombre distinto al registrado, lo que obliga a adecuar documentos oficiales.

En comisiones, legisladoras de distintas bancadas coincidieron en los beneficios de la reforma. La diputada Miriam Silva Mata (PVEM) destacó que también favorecerá a personas de la diversidad sexual al garantizar procesos más ágiles, mientras que Emma Álvarez Villavicencio (PAN) consideró que contribuirá a mejorar la percepción ciudadana sobre trámites gubernamentales, frecuentemente vistos como complejos y tardados.

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Datos del Registro Civil estatal refieren que entre septiembre de 2023 y noviembre de 2024 se realizaron 132 cambios de nombre sin modificar apellidos; de estos, 26 respondieron a afectaciones a la dignidad humana y 106 a la adopción de un nombre distinto utilizado de manera constante en la vida cotidiana.

La reforma, respaldada en el pleno por diversas fuerzas políticas, busca consolidar un procedimiento más ágil y accesible, alineado con el derecho a la identidad y a una justicia administrativa pronta y expedita.

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