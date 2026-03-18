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Naucalpan, Méx.- Un reporte vecinal por alteraciones al orden público en avenida Altamira derivó en un enfrentamiento entre habitantes y elementos de la Guardia Municipal, que dejó como saldo una mujer policía lesionada y varias personas detenidas.
De acuerdo con información oficial, policías de proximidad acudieron al sitio tras el llamado de los ciudadanos.
En el lugar ubicaron un vehículo color negro cuyos ocupantes consumían bebidas alcohólicas en la vía pública. Los uniformados marcaron el alto para realizar una inspección preventiva.
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Durante la revisión encontraron bebidas embriagantes y envoltorios con características similares a una sustancia ilícita al interior de la unidad.
En ese momento, otras personas llegaron al punto y agredieron físicamente a los elementos, lo que derivó en un forcejeo. Durante los hechos, una mujer policía resultó lesionada.
Los agentes intentaron controlar la situación, lo que motivó a la detención de las personas relacionadas con los hechos.
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Algunos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que otros quedaron a cargo del Juez Conciliador por faltas administrativas.
La elemento lesionada recibió atención médica y fue reportada como estable.
La autoridad municipal aseguró, a través de un comunicado, que la intervención se apegó a la legalidad.
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Esto tras varios videos que comenzaron a circular donde se vieron imágenes de presuntas agresiones por parte de los elementos de la Guardia municipal ante en enfrentamiento de los vecinos.
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