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Un incendio registrado en una bodega ubicada en la calle Cayetano Andrade, en la colonia Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Sur, en la , movilizó a la tarde de este miércoles.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió en un predio donde se almacenaba poliuretano, en un área aproximada de 300 metros cuadrados. Elementos del , en coordinación con personal de emergencia, trabajaron en el lugar para sofocar las llamas.

Las autoridades informaron que el fuego fue confinado oportunamente, por lo que no representa riesgo para la población cercana. No obstante, los equipos continúan laborando en la zona para extinguir por completo el incendio y evitar que se reactive.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y personal de emergencia trabajaron para sofocar las llamas. Foto: Especial
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y personal de emergencia trabajaron para sofocar las llamas. Foto: Especial

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Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, mientras se mantiene vigilancia en el área como medida preventiva.

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vr/cr

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