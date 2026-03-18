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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó doble alerta por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del jueves 19 de marzo en seis alcaldías de la .

En la alcaldía Tlalpan se activó alerta naranja por temperaturas de 1 a 3°C y heladas, entre la 1:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.

Mientras que en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, se activó alerta amarilla por pronóstico de temperaturas entre 4 a 6°C en el mismo periodo de tiempo.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar , resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

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mahc/LL

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