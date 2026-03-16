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Con temperaturas de hasta 10 grados bajo cero, en inmediaciones del volcán inactivo Iztaccíhuatl, personal militar que aspira a pertenecer al Grupo de Fuerzas Especiales lleva a cabo los cursos de oficiales y sargentos de esta unidad de élite del Ejército mexicano. Se trata de la fase de Operaciones en Climas y Terrenos Extremos, que en esa parte del Estado de México desarrolla la 41 Antigüedad del Curso de Sargentos y el 43 Escalón de Oficiales de Fuerzas Especiales, grupos que se caracterizan por su especialización y liderazgo.

En el adiestramiento en la alta montaña, conocido como fase de patrullas, la altitud supera los 5 mil metros sobre el nivel del mar. Fotos: Benjamin Becerril / EL UNIVERSAL
En el adiestramiento en la alta montaña, conocido como fase de patrullas, la altitud supera los 5 mil metros sobre el nivel del mar. Fotos: Benjamin Becerril / EL UNIVERSAL

A una altitud de 4 mil 100 metros sobre el nivel del mar, el personal cursante participa de un acto de hermandad y fortaleza. Foto: Benjamín Becerril/ EL UNIVERSAL
A una altitud de 4 mil 100 metros sobre el nivel del mar, el personal cursante participa de un acto de hermandad y fortaleza. Foto: Benjamín Becerril/ EL UNIVERSAL

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