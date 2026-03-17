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Naucalpan, Méx.- Un grupo de manifestantes llegó a Periférico Norte y cerró los carriles centrales con dirección a la Ciudad de México, a la altura del Palacio Municipal.

El bloqueo agravó la afectación vial en esta importante arteria, que ya presenta saturación por las obras de rehabilitación integral en curso.

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De acuerdo con autoridades del gobierno de Tlalnepantla, el colapso vehicular en Periférico Norte se extiende desde la zona de Valle Dorado.

“El tráfico está bastante lento en Periférico Norte, especialmente en la zona de Valle Dorado hacia carriles centrales. Las obras al norte y la carga hacia el sur en el segundo piso están complicando el avance” , informaron las autoridades de Tlalnepantla, a través de un comunicado.

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LL

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