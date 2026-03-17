El cuerpo de una mujer fue localizado al interior de un hotel de Tlalpan. La mujer fue identificada como Johana, de 26 años, y trabajaba como sexoservidora en la zona.

Una compañera de la víctima acudió al hotel donde sabía que había ingresado, al no obtener respuesta en el teléfono celular de Johana. Ahí encontró peritos y policías que retiraban el cadáver de la mujer que fue hallada muerta dentro de una de las habitaciones.

El domingo Johana fue a un hotel en la colonia Miravalle. En el negocio la recibieron los trabajadores y le entregaron la habitación 205. Al notar que el tiempo de hospedaje había vencido y que la mujer no salía del cuarto, empleados del sitio tocaron la puerta y tras insistir sin recibir respuesta, abrieron la habitación en donde hallaron a la mujer inmóvil.

Lee también Listas, bahías para transporte público en Tlalpan

Los empleados pidieron ayuda de paramédicos y policías que llegaron al lugar para confirmar que no contaba con signos vitales.

Peritos y agentes que recaban las evidencias mostraron una fotografía a la mujer que acudió al hotel en búsqueda de su amiga y confirmaron que se trataba de Johana.

Lee también Policías detienen a 158 farderos en lo que va del año en ZMVM; entre ellos hay 38 menores de edad, una mujer ucraniana y otra colombiana

Operativo

Daptnhe Cuevas, titular de la Secretaría de las Mujeres, informó que cinco hoteles de paso que no cumplían con la norma fueron suspendidos tras las revisiones que realizaron autoridades capitalinas los pasados días 12 y 13 de marzo, como parte de la estrategia Hospedaje Seguro.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria recordó que estas acciones que se realizan en conjunto con la Secretaría de Gobierno y de Seguridad Ciudadana (SSC) son para hacer valer las modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, “para prevenir las violencias contra las mujeres y las violencias de género”.

Explicó que 12 y 13 de marzo se realizaron visitas de inspección en hoteles de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, en las que se verificó que estos espacios trabajen legalmente, cuenten con todos los protocolos de actuación, así como el debido registro de personas para evitar que se cometan delitos y se ponga en riesgo a las mujeres”.