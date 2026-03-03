La Alcaldía Tlalpan informó que durante febrero fortaleció su estrategia de proximidad de seguridad con 139 recorridos en los que se visitaron 3 mil 587 viviendas en Padierna, Fuentes, Hospitales, Coapa y Topilejo, como parte del programa Casa por Casa.

A través de un comunicado, la demarcación detalló que los recorridos se realizaron en calles y colonias prioritarias con el objetivo de recopilar solicitudes ciudadanas, identificar puntos de riesgo y dar seguimiento a reportes relacionados con iluminación y recuperación de espacios públicos.

Indicó que se desplegaron 74 operativos, entre ellos dispositivos tipo “rastrillo”, acciones contra franeleros, arrancones y faltas administrativas, además de un reforzamiento diario coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y la Policía Auxiliar en los pueblos de San Miguel Topilejo y San Miguel Ajusco.

Tlalpan refuerza seguridad con 139 recorridos Casa por Casa; visitan más de 3 mil viviendas en febrero. Foto: Especial

Durante febrero también se llevaron a cabo 19 asambleas de seguridad en distintas colonias para mantener el diálogo con vecinos y acordar acciones de prevención del delito.

La alcaldía reportó 14 remisiones al Ministerio Público con 15 personas detenidas, así como cuatro remisiones al Juzgado Cívico.

Además, informó que se realizaron 15 intervenciones para la recuperación de espacios públicos, retiro de vehículos abandonados e implementación de dispositivos de movilidad.

Explicó que como parte del programa “La Copa se queda en Casa” se llevaron a cabo acciones para prevenir el consumo de alcohol y sustancias en espacios públicos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL