Metrópoli | 05-06-26 | 03:01 | Actualizada | 05-06-26 | 03:01 |

La Ciudad de México recibirá la inauguración de la Copa del Mundo 2026 con el pronóstico de fuertes lluvias, caída de granizo y actividad eléctrica.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó a la población por un temporal de lluvias que se presentó en la ciudad a partir de este jueves 4 de junio y se extenderá hasta el próximo viernes 12 de junio, un día después de la inauguración de la justa deportiva.

Durante estos días, las temperaturas máximas rondarán entre los 22 grados y 25 grados y se espera que haya lluvias de fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora.

A lo largo de estos días, los pronósticos indican que las lluvias serán sobre todo por las tardes, con probabilidades de entre 60% y 70%, mientras que en las mañanas y hasta las 15:00 horas las probabilidades bajan, al 10% y 20%, adelantó el pasado martes la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa.

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