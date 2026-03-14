En lo que va del año, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) capitalina, asignados a la vigilancia en establecimientos comerciales de la Zona Metropolitana del Valle de México, han detenido a 158 presuntos farderos, entre ellos 38 menores de edad, una mujer de nacionalidad ucraniana y otra más colombiana.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que también se recuperó mercancía valuada en más de 4 millones 604 mil 784 pesos.

Las capturas de supuestos farderos, personas relacionadas con el robo de mercancía en tiendas departamentales, se realizó principalmente en clubes de almacén, supermercados y tiendas de autoservicio, donde el personal policial detectó a los probables responsables cuando intentaban sustraer diferentes productos sin realizar los pagos correspondientes.

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Policía Bancaria e Industrial ha detenido a 158 presuntos farderos en la Zona Metropolitana del Valle de México. Foto: Especial

Durante uno de hechos, los oficiales detuvieron a un sujeto de 64 años de edad, que intentó sustraer diversas prendas de vestir, valuadas en 111 mil 500 pesos, en una tienda departamental de la alcaldía Miguel Hidalgo.

En otro suceso, un menor de 17 años de edad, intentó sustraer mercancía valuada en 281 mil pesos, en un negocio de la misma demarcación.

Las alcaldías en donde se llevaron a cabo las detenciones son Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán, Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan y Gustavo A. Madero; así como en los municipios de Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza, Tecámac y Naucalpan, en el Estado de México.

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