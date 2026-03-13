Soyaniquilpan de Juárez, Mex.- Tras una persecución en la que hubo disparos de arma de fuego, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional detuvieron a 4 hombres, dos de ellos menores edad, por su probable participación en el delito de robo con violencia a una casa de empleo ubicada en Querétaro.

De acuerdo con la información de la SSEM, los sujetos huyeron con rumbo al Estado de México luego de perpetrar el robo en la plaza comercial Constituyentes y estarían relacionados con al menos 13 robos registrados en establecimientos de la misma cadena en la entidad mexiquense, Ciudad de México e Hidalgo.

De manera inicial, los presuntos ladrones huyeron en una motocicleta y después abordaron un vehículo, y tras ser detectados en la carretera federal 57, comenzó una persecución.

Se les relaciona con al menos 13 robos registrados en el Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo. Foto: Especial

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Los oficiales mexiquenses les marcaron el alto, sin embargo, estos hicieron caso omiso y siguieron huyendo hacia el Parque Industrial Arco 57, perdiendo el control de la unidad y chocando contra un montículo de tierra.

En su intento por no ser capturados, bajaron de la unidad y comenzaron a disparar en contra de los policías, sin embargo, los uniformados repelieron la agresión y detuvieron a Eder “N”, de 20 años y Gerardo “N”, de 24 años, así como dos menores de edad.

Cadenas, anillos, aretes, dijes y pulseras de oro, con un valor aproximado de 244 mil pesos, además de exhibidores de joyería, una báscula gramera y 25 bolsas con posible cristal, así como una arma de fuego calibre 22 milímetros, un cargador, cartuchos útiles y un automóvil al parecer relacionado con los hechos, forman parte de lo asegurado.

Presuntos ladrones huyeron en una motocicleta y después abordaron un vehículo. Foto: Especial

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La policía estatal informó que uno de los detenidos resultó con un roscón de bala y fue atendido, reportando su estado de salud como estable.

Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con sede en Jilotepec, donde les iniciaron una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa en agravio de elementos de seguridad y delitos contra la salud, entre otros.

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