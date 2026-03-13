El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro dio a conocer que como parte de los trabajos de mejora en la Línea 2, el próximo lunes 16 de marzo estarán cerradas las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, desde inicio de servicio.

Ese día, el servicio se ofrecerá en los dos circuitos establecidos en la actual etapa de obras: Tasqueña-Xola y Cuatro Caminos-Pino Suárez.

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Para apoyar en la movilidad a los usuarios, se ofrecerá servicio de apoyo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en ambos sentidos del tramo Xola-Pino Suárez, en un horario de las 7:00 de la mañana a las 24:00 horas.

En un comunicado, el Metro recordó que al ser día festivo, el próximo lunes la operación de los trenes en la red iniciará a las 7:00 de la mañana y concluirá a las 24:00 horas.

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