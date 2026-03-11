Más Información
Un hombre de aproximadamente 65 años murió tras desvanecerse mientras caminaba dentro de la estación Chabacano, en la Línea 2 del Metro que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.
Testigos confirmaron esta versión, y alertaron a elementos de la Policía Bancaria e Industrial, responsables de la vigilancia en las instalaciones sobre el cuerpo de esta persona que estaba cerca de unas escaleras eléctricas.
Los oficiales acudieron al punto y confirmaron la muerte del adulto mayor, por lo que se dio aviso a la Fiscalía de la Ciudad de México para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.
Esta fue la segunda muerte dentro del Metro este miércoles, la otra fue en la estación Camarones.
