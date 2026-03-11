Un hombre de aproximadamente 65 años murió tras desvanecerse mientras caminaba dentro de la estación Chabacano, en la Línea 2 del Metro que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Testigos confirmaron esta versión, y alertaron a elementos de la Policía Bancaria e Industrial, responsables de la vigilancia en las instalaciones sobre el cuerpo de esta persona que estaba cerca de unas escaleras eléctricas.

Lee también Rescatan a hombre en aparente estado de ebriedad, atrapado en fango del Lago del Bosque de Aragón; quería "refrescarse", dijo

Los oficiales acudieron al punto y confirmaron la muerte del adulto mayor, por lo que se dio aviso a la Fiscalía de la Ciudad de México para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

Esta fue la segunda muerte dentro del Metro este miércoles, la otra fue en la estación Camarones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr