Un hombre perdió la vida la tarde de este miércoles al interior de la estación Camarones del Metro de la Ciudad de México, en la alcaldía Azcapotzalco, luego de sufrir una caída desde una zona elevada dentro de las instalaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas en la estación ubicada en la colonia San Francisco Tetecala. Testigos señalaron que un usuario del sistema, de aproximadamente 40 años de edad, habría sufrido la explosión de su teléfono celular, presuntamente relacionada con la batería de litio del dispositivo.

Tras el incidente, el hombre cayó desde una altura aproximada de 30 metros, lo que le provocó lesiones de gravedad.

De acuerdo con testigos, el teléfono celular de la victima habría explotado. (Foto: especial)

Al lugar acudieron servicios de emergencia, quienes realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

Elementos de seguridad del sistema de transporte y autoridades capitalinas resguardaron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar las causas del hecho. Hasta el momento, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer cómo ocurrió el incidente.

cr