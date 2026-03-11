Más Información

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

Un hombre perdió la vida la tarde de este miércoles al interior de la de la Ciudad de México, en la , luego de sufrir una caída desde una zona elevada dentro de las instalaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas en la estación ubicada en la colonia San Francisco Tetecala. Testigos señalaron que un usuario del sistema, de aproximadamente 40 años de edad, habría sufrido la , presuntamente relacionada con la batería de litio del dispositivo.

Tras el incidente, el hombre cayó desde una altura aproximada de 30 metros, lo que le provocó lesiones de gravedad.

Leer también:

De acuerdo con testigos, el teléfono celular de la victima habría explotado. (Foto: especial)
De acuerdo con testigos, el teléfono celular de la victima habría explotado. (Foto: especial)

Al lugar acudieron servicios de emergencia, quienes realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

Elementos de seguridad del sistema de transporte y autoridades capitalinas resguardaron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar las causas del hecho. Hasta el momento, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer cómo ocurrió el incidente.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]