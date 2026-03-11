La mañana de este miércoles, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos, trenes detenidos y largos tiempos de espera en diversas líneas de la red, lo que provocó inconformidad entre los pasajeros.

En la Línea 3, pasajeros señalaron que los trenes tardaban en pasar hasta 25 minutos, lo que provocó saturación en los andenes; un usuario expresó: “La línea 3 es un asco, no se puede subir 25 minutos esperando y nada. Hoy no llegaré a trabajar”, otro mensaje indicó: “Retrasó en la línea 3 por su Mala y Pesima Sincronización de los trenes! Mal servicio y No hacen nada para corregir ésto que es del diario!”.

El STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3.”

En la Línea A, usuarios reportaron que los trenes circulaban con lentitud y permanecían detenidos en las estaciones hasta 15 minutos: “¿Porque va lentísima línea A? Nos pueden informar cuánto tiempo se va a realizar el recorrido en tiempo real por favor y cuál es el desperfecto para hoy?” y “Que sucede en la línea A, en cada estación se queda varado ya mas de 15 min.”.

El STC respondió a los señalamientos con el mensaje: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea A.”

En la Línea B, pasajeros indicaron que llevaban alrededor de 15 minutos esperando el paso de un tren en la estación Plaza Aragón sin que llegara servicio en ninguno de los sentidos; un usuario escribió: “¿Alguna información sobre la línea B?, 15 min esperando en plaza Aragón. (No pasa de ninguno de los dos lados)”, mientras que otro comentó: “Línea B lenta para variar muévanse!”

En la Línea 6, donde usuarios señalaron tiempos de espera superiores a 10 minutos en la estación Ferrería con dirección a El Rosario; en redes sociales se compartieron mensajes como: “Línea 6 otra vez. No pasa ninguno dirección rosario. Si esta funcionando? Nos estamos llenando aquí en ferrería” y “Que pasa en línea 6, llevamos más de 10 minutos esperando en ferrería dirección rosario y no pasa nada.”

En la Línea 1, los pasajeros denunciaron que los trenes permanecen detenidos en estaciones y que el personal no brindaba información sobre la situación; un usuario reportó: “Más de 10 min haciendo base en la estación Balbuena dirección Pantitlán de la línea 1. El personal no brinda información", otro señaló: “Llevamos más de una hora en la línea rosa hacia observatorio está llena y solamente pasan vagones igual de llenos que se están presentando disturbios.”

Por su parte, en la Línea 12, usuarios denunciaron desorganización en la terminal Tláhuac y retrasos en el paso de trenes de hasta 15 minutos; entre los comentarios publicados se encuentran: “Tienen un relajo en terminal Tláhuac, línea 12. Como de costumbre. Servicio ineficiente que ofrecen.” y “Que pasa en la L12? Esta tardando en pasar el tren mucho tiempo, llevo 15 minutos aqui y solo ha pasado 1 tren!”.

