El informó que cuenta con el acompañamiento técnico y supervisión de especialistas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) e Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para el desmontaje y resguardo de obras muralísticas y reproducciones arqueológicas que se rehabilitan en la línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) realiza trabajos en la línea 2 para mejorar la imagen y servicio que presta, con miras al .

A través del área de cultura del Metro se solicitó el apoyo de acompañamiento técnico del Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM) del INBAL con el propósito de verificar que el retiro de las obras se realice con criterios profesionales de conservación y manejo especializado.

“Una vez concluidos los arquitectónica en estaciones, las obras serán reinstaladas en los sitios que corresponden, en tanto, permanecerán bajo resguardo del Metro, en almacenamiento y bajo condiciones que permitan su adecuada conservación”, expuso.

¿En qué estaciones se llevarán a cabo trabajos?

En Bellas Artes de la Línea 8, donde están instalados los murales Visión de un artista francés sobre México y Visión de un artista mexicano sobre Francia, de Jean Paul Chambas y Rodolfo Morales, respectivamente, se realizará un tapiado para confinar los murales.

El maestro muralista, Alberto Castrio Leñero, también colabora en los trabajos. Foto: Especial
El maestro muralista, Alberto Castrio Leñero, también colabora en los trabajos. Foto: Especial

En Bellas Artes de la Línea 2 se ubica el Mural de Bonampak, de Rina Lazo, mismo que será retirado bajo supervisión del INBAL; en tanto, las piezas de réplicas arqueológicas serán embaladas para su protección.

En Hidalgo de la Línea 2, el mural El México de Valdiosera, de Ramón Valdiosera, ya fue cubierto y será retirado en condiciones seguras, paulatinamente, para su resguardo y conservación.

En Zócalo-Tenochtitlan, se efectuará el tapiado de las tres maquetas que describen al Templo Mayor, el México Virreinal y México independiente, y con el apoyo de especialistas del INAH se realizará la limpieza de esa exposición permanente, así como la instalación de nueva iluminación museográfica y ventilación.

Jorge Flores Majarrez es uno de los especialista que participan en los trabajos de conservación que se realizan en el Metro CDMX. Foto Especial.
Jorge Flores Majarrez es uno de los especialista que participan en los trabajos de conservación que se realizan en el Metro CDMX. Foto Especial.

El STC indicó que a través de Cultura Metro, también se estableció comunicación con los maestros muralistas Ariosto Otero, Alberto Castro Leñero y Jorge Flores Manjarrez, cuyas obras están expuestas en San Antonio y Xola, Tasqueña y conjunto Chabacano, respectivamente.

El STC sostuvo que los tres artistas en referencia darán seguimiento a la intervención en las zonas donde se exhiben sus murales, con la finalidad de contribuir proactivamente con las labores de conservación y mejoramiento de las zonas de exposición.

