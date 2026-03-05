El Metro informó que cuenta con el acompañamiento técnico y supervisión de especialistas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) e Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para el desmontaje y resguardo de obras muralísticas y reproducciones arqueológicas que se rehabilitan en la línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) realiza trabajos en la línea 2 para mejorar la imagen y servicio que presta, con miras al mundial de Fútbol 2026.

A través del área de cultura del Metro se solicitó el apoyo de acompañamiento técnico del Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM) del INBAL con el propósito de verificar que el retiro de las obras se realice con criterios profesionales de conservación y manejo especializado.

“Una vez concluidos los trabajos de remodelación arquitectónica en estaciones, las obras serán reinstaladas en los sitios que corresponden, en tanto, permanecerán bajo resguardo del Metro, en almacenamiento y bajo condiciones que permitan su adecuada conservación”, expuso.

¿En qué estaciones se llevarán a cabo trabajos?

En Bellas Artes de la Línea 8, donde están instalados los murales Visión de un artista francés sobre México y Visión de un artista mexicano sobre Francia, de Jean Paul Chambas y Rodolfo Morales, respectivamente, se realizará un tapiado para confinar los murales.

El maestro muralista, Alberto Castrio Leñero, también colabora en los trabajos. Foto: Especial

En Bellas Artes de la Línea 2 se ubica el Mural de Bonampak, de Rina Lazo, mismo que será retirado bajo supervisión del INBAL; en tanto, las piezas de réplicas arqueológicas serán embaladas para su protección.

En Hidalgo de la Línea 2, el mural El México de Valdiosera, de Ramón Valdiosera, ya fue cubierto y será retirado en condiciones seguras, paulatinamente, para su resguardo y conservación.

En Zócalo-Tenochtitlan, se efectuará el tapiado de las tres maquetas que describen al Templo Mayor, el México Virreinal y México independiente, y con el apoyo de especialistas del INAH se realizará la limpieza de esa exposición permanente, así como la instalación de nueva iluminación museográfica y ventilación.

Jorge Flores Majarrez es uno de los especialista que participan en los trabajos de conservación que se realizan en el Metro CDMX. Foto Especial.

El STC indicó que a través de Cultura Metro, también se estableció comunicación con los maestros muralistas Ariosto Otero, Alberto Castro Leñero y Jorge Flores Manjarrez, cuyas obras están expuestas en San Antonio y Xola, Tasqueña y conjunto Chabacano, respectivamente.

El STC sostuvo que los tres artistas en referencia darán seguimiento a la intervención en las zonas donde se exhiben sus murales, con la finalidad de contribuir proactivamente con las labores de conservación y mejoramiento de las zonas de exposición.

