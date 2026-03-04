Más Información

Mundial 2026: Harfuch sostiene reunión con representantes de la FIFA; coordina labores de seguridad rumbo a la Copa del Mundo

Cámara de Diputados recibe reforma electoral de Sheinbaum; plantea modificar 11 artículos

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , sostuvo una reunión con representantes de la FIFA, autoridades federales y autoridades de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, sedes del Mundial 2026.

El titular de la SSPC detalló, vía redes sociales, que en este encuentro se coordinaron las acciones de seguridad rumbo al Mundial de Futbol 2026.

“Revisamos los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional”, indicó García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario federal, con trabajo conjunto y coordinado entre los tres niveles de gobierno, estará garantizada la seguridad de la población y de los turistas que visiten México durante la celebración del .

En la reunión participó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, el secretario de seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez; el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla; el canciller Juan Ramón de la Fuente y el subsecretario Roberto Velasco.

Por parte de la FIFA, Rodrigo Martínez-Celis Wogau y Gabriela Cuevas, representante mexicana de la Coordinación del Mundial.

