Un juez federal ordenó al director del penal de máxima seguridad del Altiplano cesar la incomunicación y tortura ocasionada a Héctor Palma Salazar, “El Güero Palma”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

A través de su abogado José Gabriel Martín Hernández Rodríguez, el sinaloense tramitó un amparo en el que reclamó aislamiento e incomunicación, maltrato psicológico o tortura y estado de estrés que ello le ocasiona al interior del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 1 ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se encuentra acusado de presunto homicidio calificado.

En consecuencia, Alejandro Latorre Lozano, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, admitió a trámite la demanda de garantías del capo y le concedió una suspensión de plano respecto de la incomunicación, la tortura y cualquier acto tendiente a que se continúe con ella.

“Concesión de la suspensión de plano respecto de la incomunicación -así como la tortura ocasionada- y a cualquier acto tendiente a que se continúe con ella. Notifíquese personalmente y cúmplase”, determinó el juzgador.

En mayo de 2023, Héctor Palma Salazar, "El Güero Palma", vio cerca su libertad, luego de que un Tribunal de Apelación lo absolviera del delito de delincuencia organizada.

Sin embargo, antes de abandonar la prisión de máxima seguridad, se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en agravio de nueve personas en hechos ocurridos en 1992 en el estado de Guerrero, caso que lo mantiene recluido en el penal del Altiplano.

