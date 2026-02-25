Chilpancingo.- El excandidato del PT-PVEM a la gubernatura de Guerrero y empresario, Pedro Segura Valladares insistió a la agrupación musical "Los Alegres del Barranco" que entonaran la canción "El Dueño del Palenque" que es dedica al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho" asesinado la mañana del domingo durante una operación que encabezó el Ejército en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

La noche del martes, el excandidato del PT-PVEM organizó un concierto privado en su rancho, en el municipio de Tepecoacuilco, en la región Norte de Guerrero. El concierto de "Los Alegres del Barranco" fue gratuito.

En un momento del recital, el empresario se subió al escenario y pidió a "Los Alegres del Barranco" que cantaran el corrido "El Dueño del Palenque" que es dedicado a Oseguera Cervantes.

Lee también Congreso de Veracruz aprueba reforma para reducción de la jornada laboral; será aplicada de manera gradual

El vocalista de la agrupación se negó y explicó que hacerlo los metería en problemas como sucedió en 2025 cuando lo cantaron en el auditorio Telmex en Zapopan, Jalisco, y la Fiscalía General de Jalisco inició una carpeta de investigación en su contra, además de que Estados Unidos les quitó sus visas.

“Yo me la canto, tú nomás dame cuerda”, propuso el excandidato.

“Lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar como ya pasó, no queremos nosotros salir perjudicados”, respondió el vocalista.

Lee también Embajada de EU lamenta asesinato del exsubprocurador de BCS, Bernardo Soriano; destaca su colaboración en programas de capacitación

"Aquí van a escuchar todos los corridos porque aquí es familiar, es gratis y es privado. Y el gobierno a chingar a su madre, ¡vámonos!”, dijo el empresario.

Segura Valladares es un empresario polémico que ha incursionado en la política. En 2021 fue el candidato de la alianza PT-PVEM a la gubernatura de Guerrero.

En agosto de 2025 fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) acusado del delito de delincuencia organizada y por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala del 2014.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov