Más Información

Abaten a ‘El Mencho’: la vez que Los Alegres del Barranco causaron polémica por cantar en vivo un narcocorrido al líder del CJNG

Abaten a ‘El Mencho’: la vez que Los Alegres del Barranco causaron polémica por cantar en vivo un narcocorrido al líder del CJNG

¿Qué hay detrás de “La Gitana” canción de Willie Colón?; así es la historia que combina flamenco, poesía y salsa

¿Qué hay detrás de “La Gitana” canción de Willie Colón?; así es la historia que combina flamenco, poesía y salsa

Día de la Bandera 2026: ¿habrá clases el 24 de febrero?; conoce lo que dice la SEP

Día de la Bandera 2026: ¿habrá clases el 24 de febrero?; conoce lo que dice la SEP

¿Por qué Willie Colón era llamado “El Malo del Bronx”? La historia detrás del apodo que marcó su leyenda en la salsa

¿Por qué Willie Colón era llamado “El Malo del Bronx”? La historia detrás del apodo que marcó su leyenda en la salsa

¿Para qué sirve rociar vinagre en la entrada de tu casa?; conoce esta técnica para el bienestar

¿Para qué sirve rociar vinagre en la entrada de tu casa?; conoce esta técnica para el bienestar

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, volvió a colocar bajo los reflectores no solo al (CJNG), sino también a la polémica relación entre el crimen organizado y la música regional mexicana.

Abaten a ‘El Mencho’. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Abaten a ‘El Mencho’. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El fundador y máximo líder del CJNG fue abatido por fuerzas federales este domingo 22 de febrero, según reportes preliminares.

Previo y posterior al despliegue federal, se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos e incendios de unidades de transporte en estados como Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.

Las imágenes de autos incendiados y vialidades colapsadas circularon con rapidez en redes sociales, mientras crecía el interés por conocer más detalles sobre la figura de “El Mencho” y el alcance del CJNG.

En medio de esta oleada de búsquedas, volvió a tomar fuerza un episodio ocurrido meses atrás, cuando un grupo de música regional mexicana fue duramente criticado por interpretar un narcocorrido vinculado al líder criminal.

Lee también:

El concierto que desató críticas contra Los Alegres del Barranco

El pasado 29 de marzo de 2025, la agrupación Los Alegres del Barranco se presentó en el Auditorio Telmex, uno de los recintos más importantes del área metropolitana de Guadalajara. Lo que sería una fecha más de su gira terminó convirtiéndose en controversia.

Durante la interpretación del tema “El del Palenque”, en las pantallas del escenario se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera. La escena generó reacciones inmediatas entre asistentes y usuarios en plataformas digitales, quienes cuestionaron el contenido del espectáculo.

El tema incluía frases que hacían alusión directa al grupo criminal y a su liderazgo, lo que detonó críticas por presunta apología del delito. El video del momento comenzó a circular en redes sociales, multiplicando la polémica y colocando a la banda en el centro del debate.

Lee también:

Las disculpas públicas y el debate sobre los narcocorridos

Tras la ola de señalamientos, la agrupación difundió un mensaje en sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido durante su presentación en Guadalajara. En el comunicado, afirmaron que no existió intención de generar controversia y reconocieron la responsabilidad que implica su proyección pública.

También subrayaron que comprendían el impacto que puede tener su música en nuevas generaciones, por lo que lamentaron que una parte del espectáculo fuera percibida como ofensiva o inapropiada.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]