Más Información
Abaten a ‘El Mencho’: la vez que Los Alegres del Barranco causaron polémica por cantar en vivo un narcocorrido al líder del CJNG
¿Qué hay detrás de “La Gitana” canción de Willie Colón?; así es la historia que combina flamenco, poesía y salsa
¿Por qué Willie Colón era llamado “El Malo del Bronx”? La historia detrás del apodo que marcó su leyenda en la salsa
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, volvió a colocar bajo los reflectores no solo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino también a la polémica relación entre el crimen organizado y la música regional mexicana.
El fundador y máximo líder del CJNG fue abatido por fuerzas federales este domingo 22 de febrero, según reportes preliminares.
Previo y posterior al despliegue federal, se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos e incendios de unidades de transporte en estados como Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.
Las imágenes de autos incendiados y vialidades colapsadas circularon con rapidez en redes sociales, mientras crecía el interés por conocer más detalles sobre la figura de “El Mencho” y el alcance del CJNG.
En medio de esta oleada de búsquedas, volvió a tomar fuerza un episodio ocurrido meses atrás, cuando un grupo de música regional mexicana fue duramente criticado por interpretar un narcocorrido vinculado al líder criminal.
Lee también: Perfil: El ascenso y caída de “El Mencho”; era el rostro del CJNG y uno de los capos más buscados del país
El concierto que desató críticas contra Los Alegres del Barranco
El pasado 29 de marzo de 2025, la agrupación Los Alegres del Barranco se presentó en el Auditorio Telmex, uno de los recintos más importantes del área metropolitana de Guadalajara. Lo que sería una fecha más de su gira terminó convirtiéndose en controversia.
Durante la interpretación del tema “El del Palenque”, en las pantallas del escenario se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera. La escena generó reacciones inmediatas entre asistentes y usuarios en plataformas digitales, quienes cuestionaron el contenido del espectáculo.
El tema incluía frases que hacían alusión directa al grupo criminal y a su liderazgo, lo que detonó críticas por presunta apología del delito. El video del momento comenzó a circular en redes sociales, multiplicando la polémica y colocando a la banda en el centro del debate.
Lee también: El Mencho, abatido a tiros; primer gran golpe de Sheinbaum
Las disculpas públicas y el debate sobre los narcocorridos
Tras la ola de señalamientos, la agrupación difundió un mensaje en sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido durante su presentación en Guadalajara. En el comunicado, afirmaron que no existió intención de generar controversia y reconocieron la responsabilidad que implica su proyección pública.
También subrayaron que comprendían el impacto que puede tener su música en nuevas generaciones, por lo que lamentaron que una parte del espectáculo fuera percibida como ofensiva o inapropiada.
También te interesará:
Día del Ejército Mexicano: ¿por qué se celebra cada 19 de febrero?; conoce la historia de esta fecha
Brote de sarampión en México: ¿quiénes deben vacunarse contra el virus?; esto se sabe
¿Por qué Donald Trump decidió sacar a EU de la OMS?; así podría afectar
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
akv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]