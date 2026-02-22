Abaten a ‘El Mencho’: la vez que Los Alegres del Barranco causaron polémica por cantar en vivo un narcocorrido al líder del CJNG

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, volvió a colocar bajo los reflectores no solo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino también a la polémica relación entre el crimen organizado y la música regional mexicana.

Abaten a ‘El Mencho’. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El fundador y máximo líder del CJNG fue abatido por fuerzas federales este domingo 22 de febrero, según reportes preliminares.

Previo y posterior al despliegue federal, se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos e incendios de unidades de transporte en estados como Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.

Es TERRORISMO con todas sus letras



Más de 50 coches quemados en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, el Grullo…



El narco reacciona intimidando a la población (TERRORISMO) por la detención del Mencho y la “autoridad federal” voltea para otro lado, no protege a nadie pic.twitter.com/nfoOOOcnez — Alejandro 2030 (@AlexItesm) February 22, 2026

Las imágenes de autos incendiados y vialidades colapsadas circularon con rapidez en redes sociales, mientras crecía el interés por conocer más detalles sobre la figura de “El Mencho” y el alcance del CJNG.

En medio de esta oleada de búsquedas, volvió a tomar fuerza un episodio ocurrido meses atrás, cuando un grupo de música regional mexicana fue duramente criticado por interpretar un narcocorrido vinculado al líder criminal.

Lee también: Perfil: El ascenso y caída de “El Mencho”; era el rostro del CJNG y uno de los capos más buscados del país

El concierto que desató críticas contra Los Alegres del Barranco

El pasado 29 de marzo de 2025, la agrupación Los Alegres del Barranco se presentó en el Auditorio Telmex, uno de los recintos más importantes del área metropolitana de Guadalajara. Lo que sería una fecha más de su gira terminó convirtiéndose en controversia.

Durante la interpretación del tema “El del Palenque”, en las pantallas del escenario se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera. La escena generó reacciones inmediatas entre asistentes y usuarios en plataformas digitales, quienes cuestionaron el contenido del espectáculo.

#Video | El grupo “Los Alegres de Barranco”, protagonizó anoche un polémico concierto en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, tras proyectar la imagen del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, en las pantallas de fondo.… pic.twitter.com/lImGrW0kbB — MetrópoliMx (@metropolimxbcs) March 30, 2025

El tema incluía frases que hacían alusión directa al grupo criminal y a su liderazgo, lo que detonó críticas por presunta apología del delito. El video del momento comenzó a circular en redes sociales, multiplicando la polémica y colocando a la banda en el centro del debate.

Lee también: El Mencho, abatido a tiros; primer gran golpe de Sheinbaum

Las disculpas públicas y el debate sobre los narcocorridos

Tras la ola de señalamientos, la agrupación difundió un mensaje en sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido durante su presentación en Guadalajara. En el comunicado, afirmaron que no existió intención de generar controversia y reconocieron la responsabilidad que implica su proyección pública.

También subrayaron que comprendían el impacto que puede tener su música en nuevas generaciones, por lo que lamentaron que una parte del espectáculo fuera percibida como ofensiva o inapropiada.

También te interesará:

Día del Ejército Mexicano: ¿por qué se celebra cada 19 de febrero?; conoce la historia de esta fecha

Brote de sarampión en México: ¿quiénes deben vacunarse contra el virus?; esto se sabe

¿Por qué Donald Trump decidió sacar a EU de la OMS?; así podría afectar

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv