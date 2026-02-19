Día del Ejército Mexicano: ¿por qué se celebra cada 19 de febrero?; conoce la historia de esta fecha

Más Información
Este jueves 19 de febrero, el país conmemora el Día del Ejército Mexicano, una de las fechas más significativas del calendario cívico nacional.
La efeméride no solo reconoce la labor de quienes integran las Fuerzas Armadas, sino que también recuerda un momento clave en la historia política del país, ligado a la defensa del orden constitucional tras el golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta.
¿Cuál es el origen del Día del Ejército?
El Día del Ejército Mexicano fue instituido oficialmente en 1950 por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés, quien estableció el 19 de febrero como fecha de reconocimiento nacional.
El antecedente histórico se remonta a 1913, tras el asesinato del presidente Francisco I. Madero. En ese contexto, el Congreso de Coahuila emitió el decreto 1421, mediante el cual desconocía a Huerta como titular del Ejecutivo y otorgaba facultades al gobernador estatal para organizar una fuerza armada que defendiera el orden constitucional. Así nació el Ejército Constitucionalista, que con el paso del tiempo se consolidaría como el actual Ejército Mexicano.
Lee también: Trump analiza ofensiva contra Irán; ejército ya está preparado, reporta CNN
¿Cuáles son las funciones del Ejército Mexicano?
El Ejército Mexicano es la rama terrestre de las Fuerzas Armadas y tiene como principales responsabilidades:
- Defender la soberanía y el territorio nacional.
- Garantizar la seguridad nacional y el orden interno.
- Aplicar el Plan DN-III-E, estrategia de auxilio a la población en casos de desastre.
- Participar en operativos contra el narcotráfico y otros delitos de alto impacto.
Lee también: Sheinbaum informa que revisan ingreso de municiones fabricadas para Ejército de EU; son usadas por narcos en México, dice
Estas acciones se realizan bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, institución encargada de la organización y administración del Ejército.
Requisitos para ingresar al Ejército Mexicano en 2026
Para formar parte del Reclutamiento 2026 de la Sedena, existen criterios generales indispensables:
- Edad: De 18 a 29 años con 11 meses y 30 días.
- Estatura mínima: Mujeres 1.56 m; Hombres 1.63 m.
- Índice de Masa Corporal: Entre 18 y 24.9 kg/m².
- Tatuajes: No visibles y menores a 10 x 10 cm.
Documentos solicitados:
- Cartilla de identidad del Servicio Militar
- Acta de nacimiento
- CURP
- INE
- Certificado de secundaria
- Constancia de antecedentes no penales
- Comprobante de domicilio
Quienes cumplan con estos lineamientos podrán integrarse a las distintas áreas del Ejército Mexicano, de acuerdo con sus aptitudes y vocación de servicio.
